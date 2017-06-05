Vatandaşlar sanat sokağına önlem istiyor

Aydın Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi sınırları içinde bulunan Kültür Sanat Sokağı yaya trafiği yanında motosiklet ve elektrikli bisikletler tarafından da yoğun bir şekilde kullanılması nedeniyle vatandaşlar tarafından tepki toplamaya başladı.

Aydın Belediyesi tarafından 2013 yılında GEKA desteği ile yenilenen Kültür Sanat Sokağındaki yoğun yaya trafiğine son zamanda motosiklet ve elektrikli bisikletler de eklendi. Okul, hastane ve birçok kurumun yolunun kesiştiği Kültür Sanat Sokağındaki bu yoğunluk kazaları da beraberinde getirmeye başladı. Özellikle motosiklet sürücüleri ve elektrikli bisiklet kullanıcılarının yaya trafiği arasında makaslar atarak ilerlediği bu sokakta küçük kazalar da meydana gelirken bazı vatandaşlar da yaşadıkları sorunlar üzerine çeşitli çözüm yolları üretmeye çalışıyor. Aydınlı emekli memur Hayrettin Günay da geçtiğimiz günler de aynı sorunu yaşadığını ifade ederek yanından hızla geçen bir motosikletlinin koluna çarpıp uzaklaştığını ileri sürdü. Bunun üzerine gerekli kurumlara başvuru yapan ve sokağın motosiklet tarzı araçlara kapatılması için dilekçe veren Günay, özellikle Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde bu konu ile ilgili bir muhatap bulamadığı iddia etti. Emekli vatandaş, Kültür Sanat Sokağının her iki girişine levha konulmasını istedi ve bundan sonra yaşanacak olan bütün kazalarda da büyükşehir belediyesini sorumlu tutacağını belirtti.

“Yaya trafiğini tehlikeye atıyorlar”

Meşrutiyet Mahallesi’nde ikamet eden emekli memur Hayretettin Günay Kültür Sanat Sokağında yaya trafiğinin tehlike latında olduğunu belirterek, “Çarşıya veya başka yerlere gidip gelmek için sürekli kullandığım Askerlik Şubesiyle Ekrem Çiftçi İlkokulu köşesine kadar olan Kültür Sanat Sokağı sürekli elektrikli bisikletler ve motosikletler tarafından gün içinde resmen istila ediliyor. Elektrikli bisiklet ve motosikletler zaman zaman bu sokakta hız yapıp yaya trafiğini tehlikeye atıyorlar. Bu yolu anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hastaneye gelip giden vatandaşlar ve normal halk yoğun bir şekilde kullanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne giderek durumu anlattım ve dilekçe verdim. Belediye o sokakta levha var diyerek konuyla çok fazla ilgilendirmediler. Bu sokak başındaki levha araba giremezle alakalı bir levha. Ben bu sokakta elektrikli bisiklet ve motosikletlerin karıştığı bir kaza meydana geldiğinde sorumlusu Aydın Büyükşehir Belediyesi’dir” dedi. (İHA)