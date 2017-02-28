VATAN PARTİSİ REFERANDUM ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Vatan Partisi (VP) Aydın İl Başkanlığı, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek olan anayasa değişikiliği referandumu için yaptığı ziyaretleri yoğun bir tempo içinde sürdürüyor.

VP İl Başkanlığı’nın geçtiğimiz hafta başlattığı ziyaret programı, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretlerle devam ediyor.

VP İl Başkanı Emre Albayrak ve il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, bu hafta Aydın Tabip Odası, Eğitim-İş Sendikası Aydın Şubesi, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ni (TEMAD) ziyaret ederek halk oylaması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde ‘Teröre karşı topyekün mücadele için Hayır’ vurgusunu yapan Vatan Partisi heyeti adına İl Başkanı Emre Albayrak, ziyaretlere ilişkin olarak; “Ziyaretlerimizde PKK, FETÖ ve IŞİD terör örgütlerine karşı yürütülen Vatan Savaşı’nın başarıya ulaşabilmesi, ekonomik olarak ülkemizin refaha kavuşturulabilmesi adına fikir alış verişleri oldu.” diye konuştu.

“Yurt genelinde referandumdan hayır çıkacağını biliyoruz.” diyen Albayrak, “Sadece referanduma yönelik ya da Hayır oyu vereceklere yönelik bir çalışma yapmıyoruz. Refarandum sonrası Türkiye’yi değerlendiriyoruz ve Evet oyu vereceğini belirten kişi ve kurumlarla da görüşmeler yapıyoruz. Oyunun rengi ne olursa olsun hepimiz yurttaşız, hepimiz de vatanseveriz.” ifadelerini kullandı.