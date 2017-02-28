Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
28 Şubat 2017
Efeler, Güncel, Siyaset

VATAN PARTİSİ REFERANDUM ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Vatan Partisi (VP) Aydın İl Başkanlığı, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek olan anayasa değişikiliği referandumu için yaptığı ziyaretleri yoğun bir tempo içinde sürdürüyor.

VP İl Başkanlığı’nın geçtiğimiz hafta başlattığı ziyaret programı, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretlerle devam ediyor.
VP İl Başkanı Emre Albayrak ve il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, bu hafta Aydın Tabip Odası, Eğitim-İş Sendikası Aydın Şubesi, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ni (TEMAD) ziyaret ederek halk oylaması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretlerde ‘Teröre karşı topyekün mücadele için Hayır’ vurgusunu yapan Vatan Partisi heyeti adına İl Başkanı Emre Albayrak, ziyaretlere ilişkin olarak; “Ziyaretlerimizde PKK, FETÖ ve IŞİD terör örgütlerine karşı yürütülen Vatan Savaşı’nın başarıya ulaşabilmesi, ekonomik olarak ülkemizin refaha kavuşturulabilmesi adına fikir alış verişleri oldu.” diye konuştu.
“Yurt genelinde referandumdan hayır çıkacağını biliyoruz.” diyen Albayrak, “Sadece referanduma yönelik ya da Hayır oyu vereceklere yönelik bir çalışma yapmıyoruz. Refarandum sonrası Türkiye’yi değerlendiriyoruz ve Evet oyu vereceğini belirten kişi ve kurumlarla da görüşmeler yapıyoruz. Oyunun rengi ne olursa olsun hepimiz yurttaşız, hepimiz de vatanseveriz.” ifadelerini kullandı.
VP Aydın heyetinden yapılan açıklamada, çalışmaların devam edeceği, farklı siyasi parti, kurum ve kanaat önderleriyle birlikte, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin sürdürüleceği belirtildi. (KUDRET CAN)

Share

BENZER HABERLER

Aydın’da FETÖ’den 22 kişi daha tutuklandı

Aydın’da FETÖ’den 22 kişi daha tutuklandı

VATAN PARTİSİ REFERANDUM ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

VATAN PARTİSİ REFERANDUM ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Söke’deki yangında korkulu anlar yaşandı

Söke’deki yangında korkulu anlar yaşandı

Jandarmadan definecilere suçüstü; 8 gözaltı

Jandarmadan definecilere suçüstü; 8 gözaltı

Tarlaya Giderken Fenalaşan Çiftçi Vefat Etti

Tarlaya Giderken Fenalaşan Çiftçi Vefat Etti

Sokak ortasında kanlı infaz

Sokak ortasında kanlı infaz

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6138

    • Euro

      3,8287

    • BIST

      87.914

    • Altın

      145,6418

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE