VAKIFLAR HAFTASI BAŞLADI

Vakıflar Haftası kutlamaları başladı.

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleşen Vakıf Haftası etkinlikleri çelenk koyma töreni ile başladı.

Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene; Aydın Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Keskin, Vakıfbank Aydın Şube Müdürü Feyza Çalık, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Denizhan Sandıklılı, ADÜ Öğretim Üyesi Birsen Erat, Vakıflar Bölge Müdürlüğü Personeli ve Aydın Lisesi öğrencileri katıldı.

Vakıf Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında konuşan Aydın Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Keskin; insanlardaki toplumsal duyarlılığı artırmak, yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla 1985 yılından itibaren her yıl Vakıflar Haftası’nın kutlandığını belirterek; “Vakıf; kişinin taşınır veya taşınmaz mallarının hiçbir dış tesir altında kalmaksızın sırf kendi rıza ve isteği ile şahsi mülkiyetinden çıkarıp hayır ve hasenat gayesi ile yine kendisi tarafından belirtilen şart ve hizmetlerin yerine getirilmesi için ebedi olarak mülkiyetini başkasının sahiplenemeyeceği şekilde Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla hayra tahsis etmesidir.” dedi.

“YARDIMLAŞMA DUYGUSU İNSANLIĞIN TARİHİ İLE YAŞITTIR”

Yardımlaşmanın teşkilatlandırılmış en ideal şeklinin vakıf olduğunu vurgulayan Keskin; “İnsanın yaradılışında var olan yardımlaşma duygu ve düşüncesi insanlığın tarihi ile yaşıttır. Her toplum yardımlaşma hususunda kendi yaşadığı zamanın sosyal yapısına göre bazı faaliyetlerde bulunmuştur.” şeklinde konuştu.

Vakıfların üç temel amacı olduğunu belirten Keskin; “İnsanların saadeti, dünyanın imarı, Allah’ın rızasını kazanmaktır. Vakıfların Anadolu’da hızla yaygınlaşıp önemli hale gelmesinde “sadaka, infak ve hayırda yarışma”ya teşvik edici ayet ve hadisi şerifler etkili olmuştur.” dedi.

“VAKIFLAR EN ÖNEMLİ GÖRKEMLİ DÖNEMİNİ OSMANLILAR ZAMANINDA YAŞAMIŞTIR”

Yaptığı konuşmasında Vakıfların tarihine de değinen Keskin; Vakıfların en görkemli dönemini Osmanlılar zamanında yaşadığını hatırlatarak; “Osmanlı insanının günlük hayatında hemen her gün karşılaştığı ve yararlandığı cami, medrese, hastane, han, hamam, köprü, çeşme, su tesisi, imarethane gibi kamusal nitelikli kurumların neredeyse tamamı padişahlar ve diğer yönetici zümreler tarafından hayrat olarak yaptırılmış, bunların hizmetlerinde sürekliliği sağlamak üzere gelirlerini temin eden kervansaray, bedesten, dükkan, bağ bahçe gibi diğer mal ve mülkler de akar olarak vakfedilmiştir. Böylece Allah rızası için yapılan hizmetler yüzyıllar boyunca yaşatılabilmiştir. Bu nedenle Osmanlı medeniyeti Vakıf medeniyeti olarak nitelendirilmiştir.

Vakıfların tüzel kişiliklerini günümüzde de sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, kurucularının belirlediği amaçlar doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüzce her ay düzenli olarak; 225 öğrencilere yüksek öğrenim burs, 390 öğrencilere orta öğretim burs, 92 kişiye muhtaç aylığı maaşı, 451 aileye ise kuru gıda yardımı yapmakta ayrıca binlerce yıllık vakıf eserlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirmektedir.” ifadelerini kullandı.

“ONARIM VE RESTORASYON İŞLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR”

Keskin, konuşmasına Bölge Müdürlüğü’nün hizmet alanından bahsederek devam etti ve şunları söyledi;

“Bölge Müdürlüğümüz hizmet alanı içinde içinde toplam 193 adet tescilli eski eserimiz bulunmakta olup bunların büyük bir bölümü 2004 yılından itibaren 16.555.919,46 TL harcanarak 83 adet camii, medrese, han, hamam tescilli eserler restore edilmiş ve kültürel mirasımızın devamı sağlanmıştır. Halen onarım ve restorasyon işlerimiz devam etmektedir.

Ülkemizde huzur ve refahın daim olması, hoşgörü ve sevginin artması, şefkat ve merhamet duygularının gelişmesi dileklerimle, Vakıflara gönül veren, vakfeden, vakıflara hizmeti geçen tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyorum.”

Konuşmaların ardından Efeler Ortaokul öğrencileri tarafından vakıflar konulu şiirler okundu.