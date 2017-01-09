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09 Ocak 2017
Efeler, GÃ¼ncel

Uzman Ã‡avuÅŸ SaÄŸlam, Åžahadetinin Ä°lk YÄ±lÄ±nda AnÄ±ldÄ±

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GeÃ§ici gÃ¶revle gittiÄŸi DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Sur ilÃ§esinde ÅŸehit olan Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Tolga SaÄŸlam, ÅŸahadetinin 1’inci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Efeler’de anÄ±ldÄ±.
DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Sur ilÃ§esinde sÃ¼ren Bayrak-12 operasyonunda terÃ¶ristler ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada aÄŸÄ±r yaralanan MuÄŸlalÄ± Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Tolga SaÄŸlam (30), 8 Ocak 2016 tarihinde kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit olmuÅŸ ve eÅŸinin isteÄŸiyle AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde son yolculuÄŸuna uÄŸurlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Åžehit Uzman Jandarma Ã‡avuÅŸ Tolga SaÄŸlam adÄ±na eÅŸi Cansu SaÄŸlam tarafÄ±ndan bugÃ¼n Efeler ilÃ§esinde anma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rene Vali Ã–mer Faruk KoÃ§ak, AydÄ±n Garnizon KomutanÄ± Kurmay Albay Halil Åžen, Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ã–mer KocaoÄŸul, jandarma ve emniyet mensuplarÄ±yla SaÄŸlam ailesinin yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

Mevlidi ÅŸerifin okunduÄŸu ve lokma hayrÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ana etkinliÄŸinde ÅŸehit Tolga SaÄŸlam ve tÃ¼m ÅŸehitlerin ruhuna dua edildi.{CAPTION}

(Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±nâ€™da Feci Kaza
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