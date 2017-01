“Ulusça Yüreğimiz Yanıyor”

Efeler Belediyesi Ambarcık Mahallesi parkı törenle halkın hizmetine sunuldu.

Ambarcık Mahallesi park açılışında kısa bir konuşma yapan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, açılışa katılan mahalle muhtarı ve mahalle halkını selamladıktan sonra Türkiye’de yaşanan terör olaylarını kınadı.

“Ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Her gün terör olayları şehit haberleriyle ulusça milletçe yüreğimiz kanıyor, yanıyor.Artık bu şehit haberlerini duymak istemiyoruz. Bulunduğumuz her ortamda bunu dile getiriyoruz ama her gün artan bir şiddetle bu olaylar devam etmekte. Bu acı ulusça hepimizin. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması ve ülkemizin korunması için demokrasimize sahip çıkmaya cumhuriyetimizi korumaya ihtiyacımız var.Bu anlamda hepimize yediden yetmişe görev düşüyor. Sevgili hemşehrilerim biz Efeler Belediyesi olarak burada bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz günden bugüne mahalleye dönüşen köylerimizle muhtarlarımızla ile birlikte Efeler ilçemizi yönetiyoruz. Efeler ilçemize bağlı mahallelerimizi muhtarlarımızla birlikte ihtiyaç görülen hizmetleri getirmeye çalışıyoruz.Bugüne kadar zorunlu hizmetleri; çevre temizliğinden, köyümüzün yollarına, cenaze hizmetlerine kadar aksatmadan sürdürmeye devam ettik. Bundan böyle de mahalleye dönüşen köylerimiz dahil yaşam ortamlarımızı, mahallelerimizi daha yaşanır hale getirmek yaşam kalitemizi yükseltmek adına Belediye olaraktan üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bugün küçük de olsa Ambarcık mahallemize çocuklarımızın ihtiyacı olan bir park ortamını yaratarak onların kent şehir merkezinde gördükleri ihtiyaç duydukları bir çocuk oyun parkını mahallemiz içinde bu imkanı sağladık. Çocuklarımızın iyi günlerde kullanarak daha keyifli daha huzurlu gençlerimizle, büyüklerimizle geçirmelerini diliyorum. Hepinize sağlık diliyorum.Dün (Perşembe) İzmir´de yaşanan terör olayından dolayı kaybettiğimiz şehit olan polislerimize de Allah’tan rahmet dileyerek geride kalan yakınlarına sabır diliyor ve bu acı haberleri bir daha duymamayı temenni ediyorum hepimize bu duygu ve düşüncelerle sağlık esenlik diliyorum.”Başkan Özakcan’ın konuşmasının ardından parkın açılışına geçildi.(BETÜL ÇOLAK)