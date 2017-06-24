Uçurumdan yuvarlanan engelli uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Efeler’de akşam saatlerinde Topyatağı varyantından uçuruma yuvarlanan engelli bir genç uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen engelli genç ambulansla hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay akşam iftar saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köprülü Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen 30 yaşlarındaki M.İ. isimli şahıs, akşam saatlerinde akülü sandalyesi ile Kalfaköy Mahallesi istikametine doğru çıkıp Topyatağı varyantından yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. Görgü şahitleri engelli şahsın akülü sandalyesini uçurumdan aşağıya sürdüğünü ifade ederken, sandalyesi ile dereye uçan şahsın ifadesi alınamadığı için olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu belirlenmedi.

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde serinlemek için Kalfaköy yolu üzerindeki tepeye çıkan vatandaşlar su depolarının olduğu bölgedeki uçuruma doğru akülü sandalye ile gelen M.İ. isimli şahsı gördüler. Şahsın da serinlemeye geldiğini düşünen çevredeki vatandaşlar M.İ.’nin akülü sandalyesi ile yaklaşık 100 metre uçurumdan aşağıya uçtuğunu görünce durumu hemen polis ve 110 ekiplerine bildirip yardım istediler.

Karanlıkta dereye inen şahsı ağır yaralı vaziyette bulan ekipler sedyeye aldıkları M.İ.’yi patikalardan uzun uğraşlar sonucu yola çıkarabildi. Şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevrede bulunan görgü şahitleri “Engelli şahıs akülü sandalyesi ile zaman zaman buraya gelirdi. Akşam saatlerinde yine buraya doğru geldi. Uçurumun başına geldiğinde durmayıp aracını sürdüğünü gördük. Aşağıya düşünce olayı ihbar ettik” diye konuştular. (İHA)