Ücretsiz Taşıma Suistimal Ediliyor

Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, ücretsiz ve indirim kartı konusunda zaman zaman suistimallerle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Şehiriçi ulaşımında çeşitli yönetmelik ve kanunlar gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları, polis, jandarma, öğrenciler ve basın mensuplarının kullandığı ve yararlandığı ücretsiz ve indirim kartları suistimalleri de beraberinde getiriyor. Başkalarının ve yakınlarının kartları ile indirim ve ücretsiz taşımadan yararlanmak isteyen bazı uyanık vatandaşları tespit eden özel halk otobüsü şoförleri ise yaşanan bu durumun önüne geçmek için kartlar üzerinde detaylı kontrollere başladı. Yaşanan suistimalden rahatsız olduklarını belirten Aydınlı şoförler, otobüs içinde hoş olmayan polemik yaşamak istemediklerini belirtti. Vatandaşları dürüst olmaya davet eden Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın da konuyla ilgili yaptığı açıklamada zor durumda olan vatandaşlara şoför esnafı olarak zaten yardımcı olduklarını dile getirdi. Yalçın, “Kendisinin olmadığı halde yakınlarının kartlarını gösteren oluyor ve yaşanan bu durumlar bizi üzüyor” dedi.

“Suistimaller bizi üzüyor”

Anlatmakla bitmeyen sorunlarla karşı karşıya geldiklerini belirten başkan Yalçın, “İndirim ve ücretsiz kart sahiplerine saygımız sonsuz ama maalesef yapılan kontrollerde üç sene önce okuldan mezun olmasına rağmen hala daha öğrenci kartını gösteren kişileri tespit ettik. Bazısı eşinin ücretsiz kartını, bazısı ise dedesinin ücretsiz kartını göstererek minibüse biniyor. Buna benzer sayısız suistimaller var. Kendisinin olmadığı halde yakınlarının kartlarını gösteren oluyor ve yaşanan bu durum bizi üzüyor. Biz Aydın Özel Halk Otobüsleri olarak ihtiyacı olan ve parası olmayan yolcularımıza zaten her türlü yardımcı oluyoruz. Parası olmayan vatandaşımız şoförün kulağına eğilip durumunu anlatsa biz zaten onları bir şekilde idare ederiz” diye konuştu.

“Kontrol konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz”

Yaşanan suistimaller karşısında haliyle şoförlerin de duruma kızıp gereksiz polemiklerin yaşandığını da öne süren Yalçın, “Bu yüzden şoförlerimizin görebileceği şekilde indirim ve ücretsiz kartlarını açık bir şekilde göstermelerini istiyoruz. Şoförlerimize kartları kontrol etmeleri konusunda anlayış göstersinler. Çünkü bazı müşterilerimiz kartına bakılmak istendiğinde rencide ediliyoruz diye bize kızıyor. Müşterilerimiz bize kızmasın çünkü çok sayıda hak sahibi olmadığı halde bu kartları kullanan var. Dolayısıyla şoförlerin kartları biraz incelemesi gerekiyor. İki taraf da duyarlı olduğu sürece hiçbir sorun olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Engellilik de suistimal ediliyor”

Engellilik konusunun da suistimal edildiğini dile getiren Yalçın, “Engellilik açısından gerekli olan yüzde 40 bana göre küçük bir rakam. Çünkü tansiyonunu, şekerini, psikolojik rahatsızlığını ve kalp rahatsızlığını ölçtürüp aldığı raporla engelli kategorisine girmeye çalışanlar var. Engeli olup olmadığına artık nedense bakılmıyor. Bu konuda da devletimizin ve yetkili kurumlarımızın titiz davranmasını istiyorum. Her önüne gelene ve o kart taşımaya sahip olmayan kişilere ücretsiz taşıma kartı da verilmemelidir” dedi. (İHA)