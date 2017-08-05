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05 Ağustos 2017
Efeler, Güncel, Siyaset

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Oğan’ın “Yeni bir Devlet kurduk” sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor.
Ayhan Oğan’ın  katıldığı bir televizyon kanalında; “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır.” sözleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Mehmet Şık; “Benzeri bir çok hevesiniz kursağınızda kalacak.” dedi.
“HEVESİNİZ KURSAĞINIZDA KALACAK”
Şık, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;
“16 Nisan referandumundan önce yürüttüğümüz ‘HAYIR’ çalışmalarında ülkemizin rejimini değiştirmek istiyorlar dediğimizde evet cephesi bunu yalanlayıp bizi terörist ilan etmişti. Şimdi ise AKP MKYK üyesi televizyon kanallarına çıkıp ‘Yeni bir devlet kuruyoruz ve bu devletin kurucusu da Recep Tayyip Erdoğan’dır.’ diyor.
Biz de diyoruz ki; Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacağız. Benzeri bir çok hevesiniz kursağınızda kalacak.”
(KUDRET CAN)

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