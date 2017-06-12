TÜRK BAYRAKLARI İLE TERÖRE TEPKİ GÖSTERDİLER

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Şehiriçi Otobüsleri, Bilgöl’de şehit düşen Aydınlı Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran anısına otobüslerin önlerine Türk Bayrağı astı.

Bingöl İli Genç İlçesi Yeniyazı Bölgesi’nde Bölücü Terör Örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada şehit olan J.Uzm.Onb. Ufuk Demirkıran’ın acısı tüm Türkiye’yi olduğu gibi Aydın’ı da yasa boğdu.

Otobüslerin yanı sıra Aydın’lı vatandaşlar da, şehitleri için evlerine ve iş yerlerine Türk bayrakları asarak PKK terör örgütünün hain saldırılarına tepkilerini gösterdiler.