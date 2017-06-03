Treni son anda fark eden kadın ölümden döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde pazar alışverişinden dönerken hemzemin geçitte gelen treni son anda fark eden kadın, kendini çimlerin üzerine atarak ölmekten son anda kurtuldu.

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahalle Soğukkuyu hemzemin geçidinde saat 14.00 sularında meydana geldi. Mahalle pazarından alışveriş yapan A.P. evine dönmek üzere yola çıktı. Yaya olarak yoluna devam eden A.P. Soğukkuyu hemzemin geçidine geldiğinde, tren geçişi olacağından yolun kapalı olmasını ve araçların bekelediğini fark etmeyerek karşıya geçmek istedi. Trenin geldiğini son anda fark eden A.P. can havliyle kendini rayların yanındaki çimlere attı. Kadını farkeden makinist treni hemzemin geçitte durdurdu.

Olayın şoku ile baygınlık geçiren A.P’ye olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Aydın-İzmir seferini yapan tren olaydan sonra yoluna devam etti. (İHA)