TRAFİKTE YDS YOĞUNLUĞU

Aydın’ın Efeler kent merkezinde Pazar günü yaşanan trafik yoğunluğu şaşırttı.

Genelde pazar günlerinin tatil günü olması nedeniyle sakin geçtiği Efeler kent merkezinde, bu kez YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) yoğunluğu yaşandı.

YDS nedeniyle sınavın başlama ve bitiş saatlerinde Efeler kent merkezinde trafik yoğunluğunda artış gözlenirken, havanın açık ve güneşli olması da Efeler trafiğini yoğunlaştıran etkenler arasında yer aldı.

Güzel ve güneşli bahar havasının cazibesine kapılan Aydınlılar, ailece çoluk çocuk mesire alanlarına ya da kent dışında piknik yapabilecekleri doğal alanlara akın ettiler.

Öte yandan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yurt çapında düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, saat 10.00’da başladı. Pazar sabahı erken saatlerden itibaren sınav saatine kadar yaşanan trafik yoğunluğu, 3 saat süren sınavın bitiş saatlerinde de devam etti.

YDS için aylardır hazırlık yapan Aydınlı binlerce aday, yılda iki defa düzenlenen sınava girebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.

Sınav nedeniyle trafiğin yanısıra toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandığı gözlendi.

(GÜNER DOKUYUCU)