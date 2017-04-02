Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
03 Nisan 2017
Efeler, Yaşam

TRAFİKTE YDS YOĞUNLUĞU

Aydın’ın Efeler kent merkezinde Pazar günü yaşanan trafik yoğunluğu şaşırttı.

Genelde pazar günlerinin tatil günü olması nedeniyle sakin geçtiği Efeler kent merkezinde, bu kez YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) yoğunluğu yaşandı.
YDS nedeniyle sınavın başlama ve bitiş saatlerinde Efeler kent merkezinde trafik yoğunluğunda artış gözlenirken, havanın açık ve güneşli olması da Efeler trafiğini yoğunlaştıran etkenler arasında yer aldı.
Güzel ve güneşli bahar havasının cazibesine kapılan Aydınlılar, ailece çoluk çocuk mesire alanlarına ya da kent dışında piknik yapabilecekleri doğal alanlara akın ettiler.
Öte yandan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yurt çapında düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, saat 10.00’da başladı. Pazar sabahı erken saatlerden itibaren sınav saatine kadar yaşanan trafik yoğunluğu, 3 saat süren sınavın bitiş saatlerinde de devam etti.
YDS için aylardır hazırlık yapan Aydınlı binlerce aday, yılda iki defa düzenlenen sınava girebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.
Sınav nedeniyle trafiğin yanısıra toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandığı gözlendi.
(GÜNER DOKUYUCU)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  İZGÖREN, "HERKESTEN ÖNCE GÖRMEK"İ ANLATACAK
Share

BENZER HABERLER

BOZKURT’A YAŞ GÜNÜ SÜRPRİZİ

BOZKURT’A YAŞ GÜNÜ SÜRPRİZİ

SATRANÇ TURNUVASI’NA YOĞUN KATILIM

SATRANÇ TURNUVASI’NA YOĞUN KATILIM

MHP Kuşadası ilçe kongresi yapıldı

MHP Kuşadası ilçe kongresi yapıldı

“AGC SORUYOR” SİYASETÇİLERİ AĞIRLIYOR

“AGC SORUYOR” SİYASETÇİLERİ AĞIRLIYOR

Büyükşehir ve Türk Kızılayı’ndan örnek proje

Büyükşehir ve Türk Kızılayı’ndan örnek proje

YAZAR ETHEM ORUÇ, EFELİĞİN TARİHİNİ ANLATTI

YAZAR ETHEM ORUÇ, EFELİĞİN TARİHİNİ ANLATTI

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Bugün 04/03 0%
Parçalı Bulutlu
Genel Olarak Açık. En yüksek 24°C. DGD rüzgâr BGB değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Çok Bulutlu
Bugün 04/03 0%
Çok Bulutlu
Çok bulutlu. En düşük 10°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6379

  • Euro

    3,8820

  • BIST

    88.847

  • Altın

    145,7554

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE