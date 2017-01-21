Trafik magandalarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na tornavida sapladÄ±ÄŸÄ± adam Ã¶ldÃ¼

AydÄ±nâ€™da Ã§ocuklarÄ±nÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in uyardÄ±ÄŸÄ± trafik magandalarÄ± tarafÄ±ndan baÅŸÄ±na tornavida saplanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len talihsiz baba gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi. ÃœÃ§ kiÅŸi tarafÄ±ndan eÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼len acÄ±lÄ± eÅŸ Nesrin Dalar, dÃ¶rt gÃ¼ndÃ¼r katillerin yakalanmamasÄ±na isyan ederek “Ben eÅŸimi musallaya koydum, katiller halen elini kolunu sallayÄ±p aramÄ±zda dolaÅŸÄ±yor” dedi.

Olay 4 gÃ¼n Ã¶nce AydÄ±n Efeler ilÃ§esi Fatih Mahallesi 1110 Sokak Ã¼zerinde meydana gelmiÅŸti. Edinilen bilgiye gÃ¶re, 45 yaÅŸÄ±ndaki Engin DaÄŸlar, evinin Ã¶nÃ¼nde park halinde olan aracÄ±nÄ±n arÄ±zasÄ±nÄ± tamir ettiÄŸi sÄ±rada sokaktan geÃ§en ve bu sÄ±rada yolda bulunan Ã§ocuklarÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼ren bir aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ daha dikkatli olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, Engin Dalar ile tartÄ±ÅŸan trafik magandalarÄ± Ã¶nce sokaktan ayrÄ±ldÄ± daha sonra geri gelip araÃ§tan inerek yeniden tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Engin Dalar’Ä± saran Ã¼Ã§ kiÅŸiden biri aracÄ±nÄ± tamir ettiÄŸi iÃ§in arka cebinde bulunan tornavidayÄ± Ã§ekip diÄŸer arkadaÅŸÄ±na verdi. DiÄŸer ÅŸahÄ±s da Engin Dalarâ€™Ä±n saÄŸ ÅŸakaÄŸÄ±na tornavidayÄ± sapladÄ±. Engin Dalar kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±nca saldÄ±rganlar aynÄ± araÃ§la olay yerinden kaÃ§tÄ±. Ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan talihsiz adam 3 gÃ¼n sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti. Aradan 96 saat geÃ§mesine raÄŸmen Engin Dalarâ€™Ä±n katilleri yakalanamadÄ±.

Ã–zel bir firmada beton mikseri kullanan Engin Dalar, Ã¶ÄŸlen saatlerinde memleketi Umurlu Mahallesi Ã‡arÅŸÄ± Camiiâ€™nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.

“Katilleri halen yakalanamadÄ±”

EÅŸinin hiÃ§ kimseye zararÄ± olmayan kendi halinde bir kiÅŸi olduÄŸunu belirten Nesrin Dalar, aradan 4 gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen halen eÅŸinin katilerinin yakalanmamasÄ±na isyan etti. AcÄ±sÄ±nÄ± kÄ±zÄ±na ve arkadaÅŸlarÄ±na sarÄ±larak dindirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Dalar, “Yoldan geÃ§en magandalar yÃ¼zÃ¼nden eÅŸimi kaybettim. Ã‡ocuklarÄ± eziyormuÅŸ. EÅŸim uyarmÄ±ÅŸ. O yÃ¼zden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. EÅŸimin arka cebinden biri tornavidayÄ± alÄ±yor diÄŸer arkadaÅŸÄ±na veriyor. O da eÅŸimin baÅŸÄ±na saplamÄ±ÅŸ. EÅŸim hayatÄ±nÄ± kaybetti, ÅŸu anda musallada” ifadelerini kaydetti. (Ä°HA)