TRAFİK LEVHASINA DENİZLİSPOR YAZDILAR

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Efeler kent merkezindeki Adnan Menderes Üniversitesi Kepez Kampüsü’ne çıkan rampada bulunan keskin viraj tabelası, Denizlisporlu taraftar veya taraftarlardan nasibini aldı.
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