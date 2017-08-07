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08 Ağustos 2017
Efeler

TRAFİK LEVHASINA DENİZLİSPOR YAZDILAR

Efeler kent merkezindeki Adnan Menderes Üniversitesi Kepez Kampüsü’ne çıkan rampada bulunan keskin viraj tabelası, Denizlisporlu taraftar veya taraftarlardan nasibini aldı.

Kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından, üniversite kampüsüne çıkan rampada, iniş yönünde bulunan keskin viraj tabelasına sprey boya ile “Denizlispor” yazıldığı görülüyor.
Trafik levhalarına bu tür müdahaleler suç olmasına rağmen, bu durum meçhul Denizlispor taraftarını ya da taraftarlarını durdurmamış.
Tabelanın bu rahatsız edici hale ne zaman getirildiği bilinmiyor.
Denizli’nin bir futbol takımının adının Denizli’de değil de Aydın’da trafik levhalarına yazılması ise olayın ayrıca dikkat çeken bir başka yönü.
(FİLİZ DİNDAR)

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