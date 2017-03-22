TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ DANIŞANLARINDAN TİYATRO GÖSTERİSİ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma yıl dönümünün 102. yılı etkinlikleri devam ediyor.

Aydın Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma konulu tiyatro düzenledi.

Hidayet Sayın Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen tiyatro gösterisine; Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.Mustafa Serkan Şenel, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Selma Özcan, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya, hastane çalışanları ve Toplum Ruh Sağlığı danışanları katıldı.

DANIŞANLARA OKUR YAZARLIK BELGESİ VERİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk olarak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde okuma yazma eğitimlerini tamamlayan danışanlara okur yazarlık belgeleri takdim edildi.

Danışanların tiyatro gösteriminden önce kısa bir konuşma yapan Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya; Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin hazırladığı programla Çanakkale Zaferi’ni yad etmek için toplandıklarını ifade etti ve; “Çanakkale Zaferi bir destan. Ulusumuzun yedi düvele karşı verdiği kahramanca savaş. Ülkemizin bugünkü topraklarının oluşmasında önemli, büyük bir mücadeledir. 100 binin üzerinde aydınımız şehit olmuş, tıbbiyeliler, liseliler akın akın gidip şehit olmuşlardır. Ulusumuz orada çok büyük bir başarıya imza attı. Burada bunları anlatmak mümkün değil. Bizim Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’mizdeki müdavimlerimiz olağanüstü bir gayret gösterdiler. Öğretmenlerimizin ve Halk Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla o günleri bize tekrar hatırlattılar. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.

“ÇOK ANLAMLI BİR ETKİNLİK”

Alkaya’nın ardından kürsüye gelen Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Selma Özcan da ; “Bu etkinlik gerçekten çok anlamlı. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar ve her yıl bir şeyler oluşturuyorlar. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi biliyorsunuz ilimizde 3 tane. Gerçekten Bakanlığımızın öngördüğü bizim de yapmaktan büyük keyif aldığımız merkezler oldu. Çalışanların memnuniyetinden. danışanlarımızın memnuniyetinden tamamen haberdarız. İnşallah çok daha iyi günleri göreceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Aydın Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanları tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma konulu tiyatro gösterisi sunuldu.