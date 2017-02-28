Tarlaya Giderken Fenalaşan Çiftçi Vefat Etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde traktörüyle tarlaya çalışmaya giden engelli çiftçi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Efeler ilçesi Işıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ovadaki tarlasına gitmek için sabah saat 07.30 sıralarında 09 DB 811 plakalı traktörüyle evden ayrılan Süleyman Tunçer (64), köy kahvesinde bir çay içtikten sonra yoluna devam etti.

Bir süre sonra aynı yolu kullanan vatandaşlar, Tunçer’i kanal kenarında durmakta olan traktörün altında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunun bir bölümü traktörün altında kalan Tunçer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Koltuk değnekleri traktörün üzerinde kaldı

20 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden Süleyman Tunçer’in geçirdiği kalp krizi sonucu dengesini kaybederek hareket halindeki traktörden düştüğü tespit edildi.

Koltuk değnekleri traktörün üzerinde kalan Tunçer’in cenazesi Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)