Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
27 Nisan 2017
Efeler, Güncel

Şükrü Söylevci’den AGC’ye iade-i ziyaret

Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener’i makamında ziyaret etti.
Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci Aydın Gazeteciler Cemiyet Başkanı Semra Şener’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete Semra Şener’in yanı sıra AGC genel sekreteri Mehmet Özçakır, AGC Saymanı Hüsamettin Kaçar, yönetim kurulu üyesi Murat Şenbaklavacı, Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler personeli Barış Erbaş ve Aşkın Yeğin katıldı.
Ziyarette yerel basının sorunları ele alınırken, Şükrü Söylevci geçmişte Aydın Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütmesi dolayısıyla yerel basının sorunlarını bildiğini dile getirdi. Şükrü Söylevci Aydın’da faaliyet gösteren yerel gazetelerin ayakta kalabilmesi için ellerinden gelen desteği sunacaklarını, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın da yerel gazetelerin desteklenmesi konusunda duyarlı olduğunu dile getirdi.
Aydın Gazeteciler Cemiyeti başkanı Semra Şener ise yerel gazetelerin güçlendirilmesi adına Aydın Gazeteciler Cemiyeti, Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi’nin ortak projelerde çalışabileceğini belirterek, Aydın’da faaliyet gösteren yerel gazetelerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve Aydın’da yerel gazete okuma kültürünün geliştirilmesi için birlikte çaba sarf edeceklerini belirtti. Ziyaret Şükrü Söylevci’nin hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kuşadası’nda Oyunu kullanan denize koştu
Share

BENZER HABERLER

Dernekler için beyan süresi 30 Nisan’sa sona eriyor

Dernekler için beyan süresi 30 Nisan’sa sona eriyor

Aydın Ticaret Borsası Olivtech Fuarı’nda

Aydın Ticaret Borsası Olivtech Fuarı’nda

Aydın’da 93 polis açığa alındı

Aydın’da 93 polis açığa alındı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ OKULLARDA BAŞLAYACAK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ OKULLARDA BAŞLAYACAK

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANDI

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANDI

500 motorcu Aydın’da buluşacak

500 motorcu Aydın’da buluşacak

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 04/28 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 27°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.
Açık
Bugün 04/28 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 12°C. Rüzgâr ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5661

  • Euro

    3,8765

  • BIST

    94.282

  • Altın

    145,0163

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE