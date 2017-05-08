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08 Mayıs 2017
Asayiş, Efeler, Eğitim, Spor

Spor Salonunun Korkuluğu Kırıldı: 5 Öğrenci Yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde okulun spor salonunda bulunan demir korkulukların öğrencilerin maç yaptığı sırada kırılması sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler Gazipaşa Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; okulun kapalı spor salonunda devam eden sınıflar arası futbol maçı sırasında bir grup öğrenci maçı izlemek için salonun tribününe geldi. Tribündeki öğrencilerin aşırı yüklenmesi sonucu demir korkuluklar kırılarak sahanın içerisine düştü. Korkuluklara yaslandıkları sırada kendilerini bir anda yerde bulan öğrencilerden M.O., A.G., F.A., A.T. ve K.S. isimli beş kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralı öğrenciler ambulansla hemen okulun 100 metre ilerisindeki Aydın Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, okula gelerek kazanın yaşandığı salonda inceleme yaptı. Okul idaresinden bilgi alan Çandıroğlu, daha sonra yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek geçmiş oldun dileklerini iletti. Yaralı öğrencilerin gözetim altında tutulduğu ve her hangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ucuz atlatılmasının kendileri için teselli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Çocuklarımız salonda kendi aralarında maç yaptıkları sırada diğer öğrencilerin yüklenmesi sonucu korkuluklar aşağıya düşmüş. Bunun neticesinde beş öğrencimiz hafif şekilde yaralanmış. Öğrencilerimiz şuan hastanede müşahede altındalar. Çok şükür sağlık durumları iyi. Ucuz atlatılmış bir hadise. Öğrencilerimize, ailelerine ve tüm Aydın’a geçmiş olsun” dedi. (İHA)

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