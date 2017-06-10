Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
10 Haziran 2017
Efeler, YaÅŸam

SÃ–YLEVCÄ°’NÄ°N ACI GÃœNÃœ

Efeler Belediyesi BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ÅžÃ¼krÃ¼ Kadri SÃ¶ylevci’nin Â kayÄ±nvalidesi Nimet Ã‡akÄ±r vefat etti.
Efeler Belediyesi BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ÅžÃ¼krÃ¼ SÃ¶ylevciâ€™nin Efeler ilÃ§esinde yaÅŸayan 79 yaÅŸÄ±ndaki kayÄ±nvalidesi Nimet Ã‡akÄ±r, sabah saatlerinde aniden rahatsÄ±zlanÄ±nca ADÃœ Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

GÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ± yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan Nimet Ã‡akÄ±r, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ÅžÃ¼krÃ¼ Kadri SÃ¶ylevciâ€™nin kayÄ±nvalidesi Nimet Ã‡akÄ±r’Ä±n cenazesi Bey Camii’nde Â kÄ±lÄ±nan Ã¶ÄŸle namazÄ±na mÃ¼teakip Tellidede MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda defnedildi.
Cenaze tÃ¶renine, Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ã–zakcanâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra, SÃ¶ylevci’nin eÅŸ, dost ve akrabalarÄ± ile Â Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.
(KUDRET CAN)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±nlÄ±lar Ramazanâ€™Ä± yaÄŸmurla karÅŸÄ±layacak
Share

BENZER HABERLER

SÃ–YLEVCÄ°’NÄ°N ACI GÃœNÃœ

SÃ–YLEVCÄ°’NÄ°N ACI GÃœNÃœ

GENÃ‡ KANATLAR, TÃœRK HAVA KURUMU’NA DESTEK BEKLÄ°YOR

GENÃ‡ KANATLAR, TÃœRK HAVA KURUMU’NA DESTEK BEKLÄ°YOR

CHP’LÄ° KADINLARDAN “Ä°FTAR SOFRAMIZI SÄ°ZE GETÄ°RDÄ°K” PROJESÄ°

CHP’LÄ° KADINLARDAN “Ä°FTAR SOFRAMIZI SÄ°ZE GETÄ°RDÄ°K” PROJESÄ°

20 yÄ±llÄ±k Ã§ile 10 hafta sonra bitiyor

20 yÄ±llÄ±k Ã§ile 10 hafta sonra bitiyor

Alim09 MaÄŸdurlarÄ± yetkililerden yardÄ±m istedi

Alim09 MaÄŸdurlarÄ± yetkililerden yardÄ±m istedi

Ä°zgÃ¼’den ‘AksÃ¼t’ AÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°zgÃ¼’den ‘AksÃ¼t’ AÃ§Ä±klamasÄ±

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

YaÄŸmur OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
BugÃ¼n 06/11 50%
YaÄŸmur OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar. GÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼ muhtemeldir. En yÃ¼ksek 29Â°C. RÃ¼zgÃ¢r K, 10 - 15 km/saat. YaÄŸmur ihtimali %50.
ParÃ§alÄ± Bulutlu
BugÃ¼n 06/11 20%
ParÃ§alÄ± Bulutlu
ParÃ§alÄ± Bulutlu. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 16Â°C. RÃ¼zgÃ¢r KD, 10 - 15 km/saat.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5420

  • Euro

    3,9656

  • BIST

    98.943

  • AltÄ±n

    144,2913

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

-->

CLOSE