SÃ–YLEVCÄ°’NÄ°N ACI GÃœNÃœ

Efeler Belediyesi BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ÅžÃ¼krÃ¼ Kadri SÃ¶ylevci’nin Â kayÄ±nvalidesi Nimet Ã‡akÄ±r vefat etti.
Efeler Belediyesi BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ÅžÃ¼krÃ¼ SÃ¶ylevciâ€™nin Efeler ilÃ§esinde yaÅŸayan 79 yaÅŸÄ±ndaki kayÄ±nvalidesi Nimet Ã‡akÄ±r, sabah saatlerinde aniden rahatsÄ±zlanÄ±nca ADÃœ Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ± yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan Nimet Ã‡akÄ±r, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ÅžÃ¼krÃ¼ Kadri SÃ¶ylevciâ€™nin kayÄ±nvalidesi Nimet Ã‡akÄ±r’Ä±n cenazesi Bey Camii’nde Â kÄ±lÄ±nan Ã¶ÄŸle namazÄ±na mÃ¼teakip Tellidede MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda defnedildi.
Cenaze tÃ¶renine, Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ã–zakcanâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra, SÃ¶ylevci’nin eÅŸ, dost ve akrabalarÄ± ile Â Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.