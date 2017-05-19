ÅžofÃ¶rlerden BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na teÅŸekkÃ¼r

Efeler ÅžehiriÃ§i Ã–zel Halk OtobÃ¼sleri BaÅŸkanÄ± Okan YalÃ§Ä±n ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu’na teÅŸekkÃ¼r ziyaretinde bulundu.

YapÄ±lan genel kurulda seÃ§ilen yeni yÃ¶netim ile BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nu ziyaret etmekten dolayÄ± Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± belirten AydÄ±n Efeler ÅžehiriÃ§i Ã–zel Halk OtobÃ¼sleri BaÅŸkanÄ± Okan YalÃ§Ä±n, hem kendilerine verdiÄŸi destek hem de ÅŸofÃ¶r esnafÄ±nÄ±n her zaman yanÄ±nda olan BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸlu’na teÅŸekkÃ¼r etti.

Ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸlu ise, AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi olarak ÅŸofÃ¶r esnafÄ±nÄ±n her zaman yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek, Efeler ÅžehiriÃ§i Ã–zel Halk OtobÃ¼sleri BaÅŸkanÄ± Okan YalÃ§Ä±n ile yeni seÃ§ilen yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerine Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lar diledi. (Ä°HA)