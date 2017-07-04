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04 Temmuz 2017
Efeler, Ekonomi, Güncel, Yaşam

SICAK PAZARI DA VURDU

Ülke genelinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar Aydın’da da devam ediyor.
Termometrelerin 45 dereceye kadar dayandığı çöl sıcakları Aydın’da semt pazarlarını da etkiledi.

Aydın’ın en eski tarihi Salı Pazarı’nda sebze ve meyve fiyatları el yakıyor.
Kışın soğuğun vurduğu sebzeleri şimdi de kavurucu sıcaklar yaktı.
Pazarcı esnafları özellikle seralarda yetiştirilen sebzelerin çöl sıcakları ile birlikte yandığını, bunun da piyasayı çok etkilediğini ifade ettiler.
BÖRÜLCE 7 LİRA
Börülcenin 7 liradan satıldığı pazarda vatandaşlar hem sıcağın kendilerini kavurduğunu belirterek, mevsimine göre çok yüksek olan sebze ve meyvelerin de cüzdanlarını erittiğini dile getirdiler.
MEYVE VE SEBZE FİYATLARI
Salı Pazarı’nda bu haftaki sebze meyve fiyatları ise şöyle;
Fasulye 5 TL, Domates 2,5 TL, Patlıcan 1,5 TL, Biber 4 TL, Barbunya 7 TL, Bezelye 4 TL, Bamya 10 TL, salkım Domates 3 TL, Şeftali 4 TL, Patates 2 TL, Soğan 2 TL, Üzüm 5 TL, Çilek 5 TL, Kiraz 4 TL, Kayısı 4 TL, Armut 3 TL, Ispanak 5 TL, Salatalık 2 TL.
(FİLİZ DİNDAR)

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