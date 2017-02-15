“SEVGİLİNİZİN ÖNCE KARNINI SONRA RUHUNU DOYURUN”

Aydın Atatürk Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Sevgi Yolu’nda keşkekli kermes düzenledi.

Atatürk Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Üyeleri 14 Şubat Sevgililer Günü’ne de denk gelmesi nedeniyle “Sevgilinizin önce karnını sonra ruhunu doyurun.” sloganıyla tüm Aydınlıları kermeslerine davet ettiler.

Okul Aile Birliği Başkanı Çilem Şan, kermeslerinin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu ve o nedenle üyelerin, “Sevgilinizin önce karnını sonra ruhunu doyurun.” sloganını kullanarak vatandaşların dikkatlerini çektiklerini dile getirdi.

Amaçlarının okul ihtiyaçlarını ve özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım olduğunu belirten Aydın Atatürk Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Çilem Şan; “Amacımız hem okulumuza, hem de okulumuzda okuyan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yardımcı olabilmek. Okulumuzdaki bazı çocuklarımızın giyim, kitap, kırtasiye ve buna benzer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sadece Okul Aile Birliği üyelerimizle birlikte keşkek kermesi düzenledik. Ben ve arkadaşlarım tamamen gönüllü olarak buradayız. Tüm Aydınlı vatandaşlarımıza da kermesimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.