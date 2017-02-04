SEMERKAND’DAN KERMES

Semerkand Bilgi Kültür Eğitim Sanat ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri kermes düzenlediler.

Aydın Efeler Ayakkabıcılar İçinde düzenlenen kermes 15 gün boyunca Aydın’lıların ziyareti için açık olacak.

Gıdadan, çeyize, süs eşyalarından kitaplara bir çok ürünün sergilendiği Semarkand sergisi ile ilgili olarak açıklama yapan Semerkand gönüllüsü Fatma Güraydın amaçlarının açmış oldukları sergiden edindikleri gelirler ile yardıma muhtaç olan vatandaşlara yardım etmek olduğunu söyledi.

Güraydın Semarkand gönüllülerinin destekleriyle, özellikle kurslarda yapılan çeyiz ürünlerinin sergilendiği kermese Aydın’lıların yoğun ilgisi olduğunu vurguladı.