ÅžEKER TADINDA BAYRAMLAR

Ramazan BayramÄ±’na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala AydÄ±n’da bayram ÅŸekerleri tezgahlarÄ± sÃ¼slemeye baÅŸladÄ±.

Ramazan BayramÄ±’nÄ±n yaklaÅŸmasÄ±yla birlikte tezgahlardaki yerini alan rengarenk albenili ÅŸekerler ve lokumlar ÅŸimdiden yoÄŸun bir taleple satÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

Kalitesine gÃ¶re deÄŸiÅŸen bayram ÅŸekerlerinin fiyatlarÄ± 5 TL’den baÅŸlayÄ±p 50 TL’ye kadar olabilirken, TÃ¼rkiye’nin vazgeÃ§ilmez tadÄ± olan lokumlarÄ±n fiyatlarÄ± ise 10 TL ile 40 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸebiliyor.

Bayram ÅŸeker ve lokumlarÄ±nda geÃ§en seneye gÃ¶re hemen hemen fiyat konusunda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen esnaflar; “Bayrama sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala ÅŸekerlerimizle tezgahlarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼sledik. VatandaÅŸlar genellikle alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in iftar sonrasÄ±nÄ± bekliyorlar.” diye konuÅŸtular.

Tek isteklerinin bayramÄ± huzurlu ve mutlu geÃ§irmek olduÄŸunu dile getiren AydÄ±nlÄ± vatandaÅŸlar ise; “Åžekerlerimizi, Ã§ikolatalarÄ±mÄ±zÄ± ve bayram lokumlarÄ±mÄ±zÄ± Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§in hazÄ±rladÄ±k.Â Åžeker tadÄ±nda bayramlar geÃ§irmek istiyoruz.” dediler.

(GÃœNER DOKUYUCU)