ŞEHİTLERİMİZİN ADLARI EFELER’DEKİ PARKLARDA YAŞAYACAK

T.C. Efeler Belediyesi Ocak ayı 2’nci Belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Aydınlı Şehit Jandarma Er Orkun Alp Arslan ve Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman’ın adlarının, yeni yapılacak olan parklara verilmesine karar verildi.

İZMİR ADLİYESİ SALDIRISINI KINADI

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ PARKLARA VERİLECEK

ŞEHİT DENİZ ASTSUBAY ÖZGÜR KAHRAMAN KİMDİR?

ŞEHİT JANDARMA ER ORKUN ALP ARSLAN KİMDİR?

T.C. Efeler Belediyesi Ocak Ayı 2’nci olağan meclis toplantısı, belediye meclis salonunda Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, toplantı İzmir Adliyesi’ne yapılan saldırı nedeniyle buruk başladı.Toplantı öncesi Başkan Özakcan İzmir Adliyesi’nde bombalı araçla yapılan terör saldırını kınadı. Saldırıda şehit olan polis memuru Fatih Sekin ve Zabıt Katibi Musa Can’ın aileleri başta olmak üzere tüm Türkiye’ye başsağlığı dileyen Özakcan, “Bu acılar yüreğimizi yakıyor. Ülkemizde terör olaylarının son bulmasını, ulusça bu tür üzücü olayları bir daha yaşamamızı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun, Allah geride kalanlara sabır versin” dedi.Toplantıda Kemer Mahallesi’nde yeni yapılacak 2 parka Aydınlı şehitlerin isimlerinin verilmesi için Çevre ve Şehircilik Komisyonu’nun raporu görüşülerek karar verildi. Kemer Mahallesi Hayrat Caddesi ile 1757 sokak arasına yapılacak olan parka Şehit Jandarma Er Orkun Alp Arslan ile Kemer Mahallesi Hayrat Caddesi ile Ayko 3 Caddesi arasına yapılacak olan parka Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman’ın isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.5 Ekim 1981 tarihinde Aydın’da doğdu. Yedieylül İlkokulu, Gazipaşa Ortaokulu, Mimar Sinan Anadolu Teknik Lisesi’ni tamamladıktan sonra Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı’na bağlı Deniz Astsubay Sınıf Okulu’ndan 2000 yılında Astsubay Çavuş rütbesi ile mezun oldu. 14 Mart 2004 tarihinde Erdek’te askeri yasak liman bölgesine giren kaçakçılarla mücadele sonucunda şehit oldu.9 Temmuz 2016 tarihinde Mardin’in Merkez Artuklu İlçesi’ne bağlı Cevizlik Köyü Jandarma Karakolu’na PKK’lı teröristlerin bomba yüklü kamyonetle düzenlediği saldırıda 22 yaşında şehit oldu. (HABER MERKEZİ)