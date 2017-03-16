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16 Mart 2017
Efeler, GÃ¼ncel

ÅžEHÄ°TLERÄ°MÄ°Z TÃ–RENLERLE ANILACAK

AydÄ±n ValiliÄŸi tarafÄ±ndan 18 Mart Åžehitler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle anma etkinlikleri dÃ¼zenlendi.
AydÄ±n ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼ndeki AtatÃ¼rk BÃ¼stÃ¼’ne Ã§elenk koyma tÃ¶reni ile baÅŸlayan program, Â Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nda gÃ¶revli bir subayÄ±n gÃ¼nÃ¼n anlam ve Ã¶nemini belirten konuÅŸmasÄ± ile devam edecek.
Vali Ã–mer Faruk KoÃ§ak tarafÄ±ndan Åžehitlik defterinin imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan tÃ¼m ÅŸehitler iÃ§in dua okunacak.
ProtokolÃ¼n ÅŸehitlerin kabirlerini ziyareti ile devam edecek olan anma etkinliÄŸinde daha sonra, Vali Ã–mer Faruk KoÃ§ak, Garnizon KomutanÄ±, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± ve beraberindeki protokol AydÄ±n Åžehit Aileleri ve Gazileri DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi’ni ziyaret edecekler.
18 Mart Åžehitler GÃ¼nÃ¼ anma etkinliÄŸi, KÃ¼ltÃ¼r Merkezinde dÃ¼zenlenen programla devam edecek.
KuÅŸadasÄ± GÃ¼vercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fevzi Kumtepe’nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yine KuÅŸadasÄ± GÃ¼vercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan “Son Centilmenler SavaÅŸÄ±” isimli programÄ±n sunumu gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Åžehitler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle dÃ¼zenlenecek etkinlikler Ã§erÃ§evesinde ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve protokole Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verilmesinin ardÄ±ndan, Efeler KaymakamÄ± Ä°zzettin Sevgili baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli personel Ã¼Ã§ ÅŸehit ailesini evinde ziyaret edecek.
Son olarak ikindi namazÄ±na mÃ¼teakiben ebediyete intikal eden TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼kleri ve aziz ÅŸehitlerin anÄ±sÄ±na, Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, AydÄ±n Åžehit Aileleri ve Gazileri DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi ile AydÄ±n Åžehit Aileleri ve Malul Gazileri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi koordinesinde AydÄ±n Merkez Bey Camii’nde Mevlid-i Åžerif okutulacak.
(GÃœNER DOKUYUCU)

 

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