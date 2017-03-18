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18 Mart 2017
Efeler, Eğitim, Güncel, Kuşadası

ŞEHİTLER , ÖĞRENCİLERİN DÜZENLEDİĞİ PROGRAMLA ANILDI

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Aydın Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı etkinliği çerçevesinde,  öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler duygu dolu anların yaşanmasına sahne oldu.
Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi’nde düzenlenen programa; Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğu, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Kumtepe, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Kumtepe, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıl dönümü için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Mukaddes vatanımızı korumak için canlarını hiç çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizi anmanın gururunu yaşamaktayız. Türk Milletinin Anadolu’daki varlığını sürdürmesi bu savaşı kazanmasıyla mümkün olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale savaşında özellikle Anafartalar cephesinde askerleriyle beraber üstün mücadeleye ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık, eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale’yi Çanakkale yapan bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil, yaralı düşman askerini sırtına alarak onu düşman mevzisine kadar götüren işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçiktir.” dedi.
Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Kumtepe’nin konuşmasının ardından  Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çanakkale 18 Mart Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Şehide Vefa’ ve ‘Şehide Mektup’ konulu resim yarışmasında Ortaokul ve Lise kademesinde dereceye giren öğrenciler, Gökçe Güler, Melisa Karaca ve Yıldız Yeniay’a, Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından hediyeleri takdim edildi.
Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan, “Son Centilmenler Savaşı” adlı oyunun sergilenmesi ile program sona erdi.
(KUDRET CAN)

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