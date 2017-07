ŞEHİTLER İÇİN KAN BAĞIŞI

15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Hastane yöneticileri ve çalışanları kan bağışında bulundu.

Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Kızılay ile birlikte başlattıkları Kan bağışı kampanyasında ilk olarak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Selma Özcan kan verdi.

Özcan; “Hiçbir askerimizin, hiçbir polisimizin, hiçbir vatandaşımızın geçmişte bugünlerde yaşanan eylemler gibi bir eyleme maruz kalmasını istemeyiz.” dedi.

Basın Parkı’nın içerisinde bulunan Kızılay Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe; Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, il genelindeki tüm hastanelerin başhekimleri, idari ve mali hizmetler müdürleri ve sağlık personeli de katıldı.

“KAN SIKINTISI YAŞANIYOR”

Sağlık camiası tarafından yapılan kan bağışlarını, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanılan hain darbe girişiminden sonra başlatmış oldukları “Kanımız sana feda” kampanyasının bir devamı olarak niteleyen Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol; “Bugünlerde yaşanılan kan sıkıntısına karşılık, hem de hain darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle yapılan bir etkinlikti. Maalesef Ramazan ayı ve akabindeki sıcak günler dolayısıyla kan stoklarımızda biraz düşüş olmuştu. Bu sayede inşallah tüm sağlık camiamızın önde gelenleri ve çalışanları, sadece mesleği ile hayat kurtarmak değil, bu seferde kanlarıyla hayat kurtarmaya gönüllü oldular. Bu vesileyle onlara başta Sağlık Müdürümüz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz olmak üzere ve tüm hastane yönetici ve çalışanlarına hasta ve hasta yakınları adına teşekkür ediyoruz.” dedi.

“TÜM HALKIMIZI KAN VERMEYE DAVET EDİYORUZ”

Şenol, yaşanılan kan sıkıntısının kısa zamanda çözüleceğini umut ederek; “Bizim bölgemiz turizm bölgesi olması sebebiyle yaz aylarında hem nüfusumuz artıyor, hemde bölgemizdeki kazalar artmış oluyor, kan bağışında biraz düşük olmakla beraber, ihtiyaçta da artış yaşadığımız için bugünlerde biraz sıkıntı çekiyoruz. Ama halkımızın duyarlı davranışıyla bu sıkıntıyı aşacağımızı umuyorum. Kan araçlarımız Atatürk Kent Meydanı’nda hazır olacaktır, tüm halkımızı davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH KİMSENİN İHTİYACI OLMAZ”

Kan bağışında bulunan Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Selma Özcan ise; “Biz kan bağışlarımızı sık aralıklarla zaten Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde yapıyoruz. Valiliğimizde bu konuda zaten kan veren vericilerimizi geçen günlerde onure etti. İnşallah kimsenin ihtiyacı olmaz. Allah yardımcımız olsun. Biz desteğimizi bu şekilde yapmaya çalıştık. Umarım yeterli miktarda olur.” dedi.

“SÜREKLİ HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR”

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel ise; “Ülke tarihimizde bir daha yaşanmasını arzu etmediğimiz kötü yıldönümü. Biz de Kızılay’ımızla beraber Sağlık Bakanlığı’mızla işbirliğiyle bir kan bağışı etkinliği yapalım istedik. Tabi ki her zaman her türlü afete hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ülkemiz maalesef her an her türlü darbe dahil afete maruz kalma potansiyeli olan bir coğrafya. Sürekli hazır olmamız gerekiyor. Bugün aslında bu etkinlikte başımıza herhangi bir anormal durum meydana geldiğinde anında müdahale edebilecek hazırlıkta olabilecek örnek bir uygulama.” diye konuştu.