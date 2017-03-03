ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN PARKI AÇILDI

Şehit Polis Fethi Sekin Parkı düzenlenen törenle açıldı. Efeler Belediyesi, İzmir Adliyesi’ne yönelik olarak PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in ismini yaşatmak için Kemer Mahallesi’nde yaptırdığı parkın açılışını protokolün katılımı ile gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Vali Ömer Faruk Koçak; “Hepimiz birer Fethi Sekin olarak bu istiklali, bu istikbali korumaya hazırız, bundan sonra da hazır olmaya devam edeceğiz.” dedi. Efeler Belediyesi tarafından Kemer Mahallesi’nde yapılan Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’nın açılış törenine; Vali Ömer Faruk Koçak, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, CHP İl Başkanı Bayram İnci, Şehit Polis Fethi Sekin’in ablası Fethiye Acun, CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Bahçeşehir Ana Okulu Müdürü Cengiz Altıntaş, Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ŞEHİDİMİZİN İSMİNİ YAŞATMAK İSTEDİK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan; “Gazi Mustafa Mustafa Kemal’in bir sözü var; “Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” şeklinde. İşte merhum Fethi Sekin kardeşimiz bu ülkenin yetiştirdiği evlatlardan biriydi. Şehidimiz Fethi Sekin İzmir Adliyesi önünde çok sayıda vatandaşımızın ölümüne neden olacak bomba yüklü araçla gelen teröristlerle giriştiği çatışmada göğsünü siper ederek şehit oldu. Merhumu rahmetle minnetle, şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin ismini, manevi şahsiyetlerini yaşatmak üzere yaptığımız yeni parklara verdik. Efeler Belediye meclis üyelerimizin tümünün verdiği bu oylarla şehitlerimizin ismini yaşatmak istedik. Cumhuriyet hepimizin var oluş sebebi olan ulusal Kurtuluş Savaşımızla meydana gelmiş. Demokrasimizi geliştirerek taçlandırmak zorundayız. Cumhuriyetimize 80 milyon yurttaşımızın sahip çıkmasına ihtiyacımız var. Ben bu duygularla tüm hemşehrilerimize sağlık ve esenlik diliyorum.” dedi.

“BU ÜLKEYİ BÖLEMEZLER, BÖLDÜRTMEYİZ”

Özakcan’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da; Polis Şehit Fethi Sekin’in hemşehrisi olduğunu belirttiği konuşmasında; “Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçtiği bir durumda Kahraman polisimiz, aslında trafik polisi olmasına rağmen yüzlerce kişinin katliamını önlemek için son kurşununa kadar mücadele etmiştir. Böyle kahraman polislerimiz olduğu sürece bu ülkeyi hiçbir iç ve dış güçler bölemezler, böldürtmeyiz de. Bu nedenle kendisine Allah’tan rahmet diliyor, mekanı cennet olsun diyoruz. Onu yetiştiren babasına, annesine, milletçe teşekkür ediyoruz. Aydın halkı olarak, Belediye Başkanımızın kahraman şehidimizin ismini bu parka vererek ömür boyu yaşatacak olmasından dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kahraman şehitleri, hem kalplerde, hem de parklarda yaşatmak gerektiğini vurgulayan Yıldız;

“Yaşatmalıyız ki, bizden sonra gelen çocuklarımızın bu ülkenin masa başında kazanılmadığını, Çanakkale’de, Anafartalar’ta yatan binlerce kefensiz şehitlerimiz için Kurtuluş Savaşı’nda binlerce şehidimiz için bu ülkenin nasıl kurulduğunu herkesin bilmesi gerekir. Atatürk bu ülkeyi bize bırakırken demokrasiyi ve Cumhuriyeti, egemenliği kayıtsız şartsız bize bıraktı. Biz de bizden sonra gelen çocuklarımıza, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye bizden sonraki nesile bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

Polis memuru şehit Fethi Sekin Parkı’nın açılış töreninde son olarak konuşan Vali Ömer Faruk Koçak da; “Bugün bu milletin ilelebet payidar olması için ölümsüz bir millet olarak devam edebilmesi için kendi hayatını feda eden, yiğit şehidimiz, yiğitler diyarı, Elazığlı, Fethi Sekin kardeşimin şehadeti vesilesi ile bu parka siyasi parti farkı gözetmeksizin bütün belediye meclis üyelerinin, O’nun ismini vermesi üzerine yapılan törende bir aradayız.” dedi.

“ŞEHİTLİK HERKESE NASİP OLMAZ”

Şehitlerin isminin yaşatılmasının, onlara gösterilen bir kadir şinaslık göstergesi olduğunu düşündüğünü belirten Vali Koçak; “Malazgirt’ten Çanakkale’den İzmir’e kadar Alparslan’ın şehitlerinden Kurtuluş Savaşı’nın şehitlerinden 15 Temmuz şehitlerine ve İzmir’e Fethi Sekin’e kadar bütün şehitlere bu milletin ölümsüzlüğünün birer nişanesidir, onların isminin buralarda yaşaması da onlara gösterebildiğimiz küçük bir kadir şinaslığın göstergesidir diye düşünüyorum.

Şehitlik herkese nasip olmaz. Bu vatana, bu millete kanını canını feda etmek herkese nasip olmaz. Gerçekten isteyenlerin bunu arzu edenlerin ve bu yönde güçlü irade gösterenlerin ulaşabileceği bir makamdır şehitlik. Onun içindir ki kıymetlidir. Bütün tarihimiz boyunca şehit olanların hikayelerine baksak, meslek hayatım boyunca yüreğim parçalanarak birçok şehidimizin hikayelerine şahit oldum. Fethi kardeşimizin hikayesini hepimiz biliyoruz. O kendi adına yakışır şehitliğin şanına yakışır bir ölümle bu dünyadan ayrıldı. Bütün ailesine olduğu gibi bizlere de büyük bir şeref bırakarak gitti. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün ne kadar sağlam ellerde olduğunu göstererek gitti.” dedi.

“HEPİMİZ BİRER FETHİ SEKİN’İZ”

Vali Koçak, herkesin birer Fethi Sekin olduğunu vurguladı ve; “Şehit olmak sıradan bir iş değil. Şehit olan önceden müjdeleniyor. Biz biliyoruz müjdelenmiş, ama kendileri de bunun farkında olarak şehit oldular. Çanakkale’de şehit olanlar, Aydın’da Kurtuluş mücadelesinde şehit olanlar , İzmir’de Yunan’a karşı mücadele ederken şehit olanlar ve hakimiyetin gerçekten milletin olduğunu gösteren bu milletin gerçek evlatlarının 15 Temmuz’da bu millete kastedenlerin cezasını verirken hepsi müjdelenmişti. Onların ailelerine ve onların mensup olan millete, bizlere müjdeler olsun diyorum.

Bu milletin kanıyla canıyla, şehitleriyle sahip olduğu hürriyetini, istiklalini, istikbalini içeriden ve dışarıdan kim olursa olsun hiç kimsenin elinden alamayacağı en son Fethi Sekin kardeşimizin şehadeti ile gösterilmiştir. Ne zaman lazım olursa hepimiz birer Fethi Sekin olarak bu istiklali, bu istikbali korumaya hazırız, bundan sonra da hazır olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başçeşehir Anadolu öğrencileri Vali Ömer Faruk Koçak, Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’a kendi yaptıkları resim çalışmalarından hediye ettiler.

Okunan duanın ardından Şehit Polis Fethi Sekin Parkı açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi. Protokol ile birlikte parkın içinde bulunan Hobi bahçesine Bahçeşehir Anaokulu öğrencileri tarafından domates fidanları ekildi. Açılış töreni Efeler Belediyesi tarafından hazırlanan keşkek ikramı son buldu.