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09 Mart 2017
Efeler, Kültür Sanat

“SANDIKTAKİ EMEK, KADINA DESTEK” DEFİLESİ

Aydın Kadın Efeler Derneği, “Sandıktaki Emek, Kadına Destek” konulu defile gerçekleştirecek.

Aydın Kadın Efeler Derneği tarafından, emekçi kadınlara destek amaçlı düzenlenen Sandıkta Emek, Kadına Destek” konulu sergide kadınların ürettikleri kıyafetler ve takılar sergilenecek.
Defile, 11 Mart 2017 Cumartesi günü saat:10.00’da Gar Restaurant’ta yapılacak.
(KUDRET CAN)

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