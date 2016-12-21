Sağlıkta Şiddet Bitmiyor

Ülke genelinde sık sık yaşanan sağlıkta şiddet olayları her geçen gün artarak devam ediyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir hekim tedavi ettiği hastanın yakınları tarafından darp edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan hekime ilk müdahale meslektaşları tarafından yapılırken, şiddet uygulayan hasta yakını gözaltına alındı.

Olay öğlen saatlerinde ADÜ TIP Fakültesi Hastanesi Acil Serviste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ata Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışırken elini kesen H.Ç. isimli şahıs hastaneye getirildi. Burada parmakları kopma derecesinde olan hastaya ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılırken iddiaya göre bir mesleden dolayı öfkelenen hasta yakınları görevi başındaki doktor K.Ç.’ye darp etti. Başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan hekim kendisini darp eden şahıstan şikayetçi oldu. Hasta ambulansla başka bir hastaneye sevk edilirken, hekimin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (İHA)