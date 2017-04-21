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21 Nisan 2017
Efeler, Sağlık, Spor

Sağlık Okulu’nun ikinci konusu ‘spor yaparken sağlığı korumak’ oldu

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen ‘Sağlık Okulu’ projesi Efeler halkını bilinçlendirmeye devam ediyor. Sağlık Okulu’nun ikinci konusu ‘Spor Yaparken Sağlığı Korumak’ oldu.
Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Türk Tabipleri Birliği Aydın Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Hakan Karagözlü vatandaşları ‘spor yaparken sağlığı korumak’ başlığı altında bilgilendirirken, vatandaşların sorularını da yanıtladı.
Sporun sağlıklı yaşamın olmasa olmazlarından olduğunu ifade eden Karagözlü, “Günümüzde spora ilginin bir hayli arttığını görmekteyiz. Bilinçsizce yapılan spor yaralanmaları da beraberinde getirmektedir. Profesyonel sporcuların dahi antrenmanlarda müsabakalarda sakatlandığını düşünürsek bu risk amatörler için daha yüksektir. Oysa spor kurallarına göre yapılırsa hem sakatlıktan kurtulur hem de sağlıklı bir yaşam sürebiliriz” dedi.
Spor sakatlanmaların bir çoğunun yeteri kadar ısınmadan spora başlayanlarda görüldüğünü kaydeden Karagözlü, “Spor sakatlanmalarının çoğu düzenli spor yapmadığı halde ısınmadan ya da yeterli süre ısınmadan spora başlayan kişilerde oluşur. Sporcunun yaşı, cinsiyeti, spor yapılan zemin iklim ve beslenme biçimi sakatlanmalar üzerinde etkili oluyor” diye konuşarak spor yaparken sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gereken önemli noktaları vatandaşlarla paylaştı. (İHA)

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