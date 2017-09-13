SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SEPSİS EĞİTİMİ

Aydın Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına “SEPSİS, Farkındalık Tanı ve Tedavi” konulu eğitim düzenlendi.Aydın Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programına; Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Selma Özcan, Tıbbi Hizmetler Başkanı Niyazi Kocakaplan, Aydın Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Reha Arsan ve hastane personeli katıldı.13 Eylül Dünya Sepsis günü nedeniyle Türk Yoğun Bakım Derneği ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği ile 2014 yılından beri gerçekleştirilen SEPSİS eğitimlerinin bu yılki ilk toplantısında katılımcılara ADÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim KURT ve Aydın Devlet Hastanesi’nde görevli Yoğun Bakım Uzmanı Uz. Dr. Pakize Özçiftçi Yılmaz tarafından katılımcılara “Sepsis, Farkındalık Tanı ve Tedavi” konularında bilgiler verildi.(KUDRET CAN)