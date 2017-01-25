RÃ¼meysaâ€™dan iyi haber

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde Ã¶nceki sabah saatlerinde ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± evine geri dÃ¶nmeyen 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu bulunarak ailesine teslim edildi.

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde yaÅŸayan 15 yaÅŸÄ±ndaki RÃ¼meysa Melek E., Ã¶nceki sabah ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± evine tekrar geri dÃ¶nmeyince iki gÃ¼ndÃ¼r haber alamadÄ±klarÄ± kÄ±zlarÄ±nÄ±n durumundan endiÅŸe eden ailesi, Efeler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne giderek kayÄ±p mÃ¼racaatÄ±nda bulunmuÅŸtu. AcÄ±lÄ± aile, RÃ¼meysa Melekâ€™i gÃ¶renleri 115 Polis Ä°mdat veya en yakÄ±n polis birimine bilgi vermelerini talep etmiÅŸti.

Ä°l genelinde her yerde aranan RÃ¼meysa Melek E., bugÃ¼n sabah saatlerinde bulunarak ilesine teslim edildi. (Ä°HA)