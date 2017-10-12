ROMANLAR SERTİFİKALARINI ALDI

Sepet Örme Sanatı Roman Kadınlarla Yaşıyor ve Aydın Roman Kadınların Mandreal Boncuk Yapımıyla İstihdama Katılması Projeleri kapanış toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda Efeler Roman Bandosu’nun gösterisi katılımcılar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Aydın Hidayet Sayın Kültür Salonu’nda düzenlenen kapanış toplantısına; Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Reyhan Türmen, İş-Kur İl Müdürü Rahmi Terzi, Aydın Roman Sosyal Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Aydın Roman Dernekler Federasyon Başkanı Abdül Aydeniz, ADÜ Roman Araştırma Müdürü Prof.Dr. Emine Didim Evci Kiraz, proje koordinatörleri ve roman vatandaşlar katıldı.

AYDENİZ: “KAPANIŞ DEĞİL, BAŞLANGIÇ PROJESİ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak konuşan Aydın Roman Sosyal Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Aydın Roman Dernekler Federasyon Başkanı Abdül Aydeniz; “Aslında bu biz romanlar için bir kapanış değil, hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir başlangıç projesiydi. Projelerde 125 kadınımıza kişisel gelişim eğitimi verdik, 130 roman kadınımıza da mesleki eğitim kursları düzenledik. Roman kadınlarımızın kurslarda yaptıkları el emeklerini Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda sergiledik. Bu projede roman vatandaşlarımızın bakış açılarını değiştirdi, Roman kadınlarımızın aile bütçelerine katkıda bulunmaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleriydi. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Aydeniz’in konuşmasının ardından Sepet Örücülüğü Proje Koordinatörü Cihan Gider ve Mandreal ile Cam Boncuk Yapımı Proje Koordinatörü Enver Erbil katılımcılara projeyle ilgili sunumlarını paylaştılar.

YÖREKA: “SEPET ÖRME ATA MESLEĞİMİZ”

Kapanış toplantısında Sepet Örme kursuna katılan Tansu Yöreka; “Sepet örme bizim ata mesleğimiz. Ama bunun eğitimini alarak daha fazla bilgi edindik. Bu kursun bize çok yararı oldu. Sertifikalarımızla ve aldığımız eğitimle bir yer açabilme imkanımız doğdu. Başta bu kursu düzenleyen Abdül Bey’e ve projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Mandreal Boncuk kursuna katılan kursiyer Hasret Aydeniz ise ; “Boncuk nasıl yapılır hiçbir bilgimiz yoktu. Proje sayesinde boncuk nasıl yapılır öğrendik. Kendi takılarımızı yapma durumuna geldik. Bu işin hem eğlenceli hem de kazançlı olduğunu gördük. Aldığımız eğitimle yaptığımız boncukları tatil beldelerine satarak dükkan açabiliriz.” diyerek kursların kendilerine kazanımlarını katılımcılar ile paylaştılar.

KİRAZ: “EFELER BANDOSU YAŞAMALI”

ADÜ Roman Araştırma Müdürü Prof.Dr. Emine Didim Evci Kiraz ise; Efeler Roman Bandosu’nun yaşaması konusuna değinerek; “Aydın’da yürütülen projelerde hep benim de elim olmuştur. Ama artık projelerin proje isimlerinden bıkkınlık geldi. Kalıcı olmasını istiyoruz. Özellikle Romanlarla ilgili yapılan işlerin mutlaka kalıcı olmasını istiyoruz. O nedenle bu bando ölmemeli, yaşamalı, nasıl bir formül bulanacaksa birlikte oturup konuşalım.” dedi.

“PROJELERE ORTAK OLMAK İSTİYORUZ”

Boncuk işlemenin ve sepet örmenin mutlaka piyasaya inmesi gerektiğini savunan Kiraz; “Biz üniversitede süs olarak oturmuyoruz. Üniversite olarak ne katkımız olacaksa vermeye hazırız. ADÜ ‘de bir Romanlar Merkezi var. Bu Romanlar Merkezi aslında Türkiye’nin tek merkezi. Bu projelerde ortak olmak birlikte yapmak istiyoruz. ” diye konuştu.

TERZİ: “GAYEMİZ SİZLERE KAZANÇ SAĞLAMAK”

Kiraz’ın ardından kürsüye gelen İş-Kur İl Müdürü Rahmi Terzi de, projede harcanan paraların, emeklerin mutlaka amacına hizmet edildiğini belirterek; “Biz bu kursları sizlere günlük 35 lira para vermek için düzenlemedik. Buradan bir meslek öğrenin diye düzenledik. Ona bu şekilde inanırsanız daha iyi şeyler gerçekleştiririz. Öğrendiğiniz işleri geleceğinizi temin etmede kullanın. Elbette birkaç iş de öğrenin ama. Buradaki temel gayemiz size bir meslek öğretip, onlarla size kazanç sağlamak.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurslara katılan kursiyelere sertifikaları verildi.

(KUDRET CAN)