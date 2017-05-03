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03 Mayıs 2017
Efeler

RİSALET GERMEN’İ ANMA TOPLANTISINDA BULUŞTULAR

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aydın Şubesi, geçtiğimiz aylarda vefat eden 40 yıllık başkanları Risalet Germen’i anmak için bir araya geldi. 
Efeler Gar Park’ta düzenlenen anma yemeğinde Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aydın Şubesi üyeleri düzenledikleri anma toplantısında duygu dolu anlar yaşadılar.
Toplantıda  konuşan yeni başkan Kıvanç Cenkci; “Burada toplanmamızın amacı hayatını derneğimize adamış, güler yüzlülüğü, iyilikleri, başarılı ve güzel çalışmalarıyla kalbimize taht kurmuş Risalet Germen başkanımızı anmak, onunla ilgili anıları paylaşmaktır.
Risalet başkanla çalışmak, ondan çok şeyler öğrenmek şansına sahip olduk. Özverili çalışmalarını örnek alarak devam edeceğiz. Benim de bu bayrağı devralmış olmanın sorumluluğu ve bilinciyle hareket edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Rahat uyu başkanım mekanın cennet olsun.” dedi.
Yeni Başkan Cenkci’nin konuşmasının ardından Risalet Germen’in hayatı ve dernek ile ilgili çalışmaları slayt gösterisiyle sunuldu. 
Anma toplantısına Risalet Germen’in kızları Sinem Kuyumcu ve Leman Erlaçin de  katıldı.
(KUDRET CAN)

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