RESÄ°M VE EBRU SERGÄ°SÄ°’NE YOÄžUN Ä°LGÄ°

Efeler Belediyesi, Halk EÄŸitim Merkezi iÅŸbirliÄŸi ile Â “Resim ve Ebru Sergisi” dÃ¼zenledi.

100’e yakÄ±n kursiyerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Efeler Belediyesi’nin Sosyal ve KÃ¼ltÃ¼rel etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde dÃ¼zenlenen Resim ve Ebru Sergisi’nde yaÄŸlÄ± boya Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve ebru sanatÄ± sanatseverlerin beÄŸenisine sunuldu. Milli AydÄ±n BankasÄ±’nda dÃ¼zenlenen serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na; AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–mer Faruk GÃ¼nay, Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ã–zakcan, Halk EÄŸitim Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin PÄ±narcÄ±klÄ±, Resim Ã–ÄŸretmeni GÃ¼lderen Aslan, Efeler Sosyal ve KÃ¼ltÃ¼r MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yusuf KalÄ±n, kursiyerler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã¶ncesi konuÅŸan Resim Ã–ÄŸretmeni GÃ¼lderen Aslan Ã–ÄŸrencilerin gÃ¼zel iÅŸler baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmenin kendisini Ã§ok mutlu ettiÄŸini belirtti ve; “YaklaÅŸÄ±k 100’e Â yakÄ±n Ã¶ÄŸrencimle biz burada eserlerimizi sergiliyoruz. Ã–ÄŸrencilerimizin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± incelerken Ã¶zellikle sizden bir ÅŸey rica edeceÄŸim. AÅŸÄ±rÄ± eleÅŸtiriye kaÃ§mamanÄ±zÄ± Ã¶neriyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar profesyonel Â bir eÄŸitimÂ almamÄ±ÅŸ kiÅŸilerdir. O nedenle Â sizden ayrÄ±ca rica ediyorum. Bir de sergimiz gerÃ§ekten Â kaliteli Ã§alÄ±ÅŸmalarla dolu. O yÃ¼zden ikinci bir ziyareti de hak ediyor diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu arada biz bireysel olarak sosyal Â sorumluluk projelerine destek veriyorduk, ama Efeler Belediyesi Sosyal Hizmetler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yusuf Bey bize bir sÃ¼re Ã¶nce bir Ã¶neride bulundu. ‘ArkadaÅŸlar Â bu Ã¶nerinizi biz ele alalÄ±m, size yardÄ±mcÄ± olalÄ±m’ dedi. Bu konuda O’nun desteÄŸini Ã§ok gÃ¶rdÃ¼k. O yÃ¼zden ona ayrÄ±ca teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum.” dedi. KÄ°TAP AYRAÃ‡LARI Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N SATIÅžA SUNULDU HazÄ±rladÄ±klarÄ± Ã§eÅŸitli kitap ayraÃ§larÄ±nÄ± yardÄ±ma ihtiyacÄ± olan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in satÄ±ÅŸa sunduklarÄ±nÄ± belirten Aslan; “Bu ayraÃ§larÄ± Efeler Ã§evresinde bulunan Ä°lkÃ¶ÄŸretimde okuyan, yardÄ±ma ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklar iÃ§in satÄ±ÅŸa sunacaÄŸÄ±z. Bunun iÃ§in bize destekte bulunursanÄ±z Ã§ok mutlu oluruz. LÃ¼tfen Ã§Ä±kmadan bir ayraÃ§ edinin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir ayraÃ§ demek, bir Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ±n Â deÄŸiÅŸmesi, okula Ã§ok daha gÃ¼zel gelmesi demektir. Buradaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda bizden desteklerini esirgemeyen Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Mesut Ã–zakcan’a Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum.” Â dedi.

Aslan’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ebru ve yaÄŸlÄ± boya Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na EylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Efeler Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin PÄ±narcÄ±klÄ± ise , tÃ¼m kursiyerlere yaptÄ±klarÄ± baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar nedeniyle teÅŸekkÃ¼r etti.

“KÃœLTÃœREL ALANDA BÃœTÃœN ETKÄ°NLÄ°KLERE DESTEK VERÄ°YORUZ”

Daha sonra kÃ¼rsÃ¼ye gelen Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ã–zakcan da; gÃ¼zel sanatlarÄ±n her dalÄ±nÄ±n insan yaÅŸamÄ±nda yerinin Ã§ok farklÄ± olduÄŸunu ifade etti ve; “Halk EÄŸitim Merkezi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ile Â biz, Ã§eÅŸitli alanlarda, eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zla hem ilgi duyan hemÅŸehrilerimize bizzat sanatÄ± uygulayarak, ilgi duyan ve diÄŸer dallarda da izlemek Ã¼zere ilgi duyan hemÅŸehrilerimize bu hazzÄ± yaÅŸatmak, kÃ¼ltÃ¼r ve sanatÄ±n iÃ§ine Â sizleri Ã§ekebilmek iÃ§in Efeler Belediyesi olarak sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel alanda bÃ¼tÃ¼n etkinliklere destek vermek, katkÄ± saÄŸlamak ve neticede sizlerle birlikte olmak Â adÄ±na bu etkinliklerin iÃ§indeyiz.

Efeler Belediyesi olarak da imkanlarÄ±mÄ±zÄ± sonuna Â kadar zorlayarak Â bu gÃ¼zellikleri yaÅŸamak, yaÅŸatmak ve sizlerle paylaÅŸmak istiyoruz. Ben yaÅŸamÄ±mÄ±z boyunca huzurlu mutlu barÄ±ÅŸ iÃ§inde bir gelecek diyorum. Hepinize hayÄ±rlÄ± gÃ¼nler, hayÄ±rlÄ± gelecek, hayÄ±rlÄ± bir TÃ¼rkiye diliyorum.” dedi.

“ELEÅžTÄ°RMEK YERÄ°NE,TAKDÄ°R ETMEK GEREKÄ°R”

Son olarak kÃ¼rsÃ¼ye gelen AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–mer Faruk GÃ¼nay ise; “5 ay Ã¶nce belki bu konuda Â hiÃ§bir ÅŸey yapmÄ±yor iken ÅŸimdi hepiniz bu kadar gÃ¼zel eserleri gÃ¼ndeme getirdiniz. Ã–ÄŸretmenimiz dedi ki Â biz sizden rica ediyoruz eleÅŸtirmeyin, bence bizim bunu eleÅŸtirmeye Â hakkÄ±mÄ±z yok. Bunlar gayet gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalar. OnlarÄ± Â eleÅŸtirmek yerine takdir etmek gerekir. Hepsini kutluyorum. AyrÄ±ca bu topraklarda 8 bin sene Ã¶nce sizin gibi insanlar Â Latmos diye bir yerdeki resimleri ben gÃ¶rdÃ¼m. Latmos’da Â kayalara Ã§izmiÅŸler resimleri yapmÄ±ÅŸlar boyamÄ±ÅŸlar. Siz de o dÃ¶nemde yaÅŸayan insanlarÄ±n bu dÃ¶nemde yaÅŸayan insanlar olarak devamÄ±sÄ±nÄ±z.Â O yÃ¼zden resim bence size Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±yor. TÃ¼rk sanatlarÄ±ndan Â biri olan ebruyu yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±lara teÅŸekkÃ¼r ediyorum.” ÅŸeklinde konuÅŸtu

Â “Resim ve Ebru Sergisi” 21 Nisan 2017 Cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar AydÄ±nlÄ± sanatseverlerin ziyaretine aÃ§Ä±k olacak.