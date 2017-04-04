RENKLÄ° PALETLER GRUBU’NDAN KARMA RESÄ°M SERGÄ°SÄ°

Renkli Paletler Grubu Karma Resim Sergisi aÃ§Ä±ldÄ±.

“Sanat bir Ä±ÅŸÄ±ksa eÄŸer bin yolculuktur.” sloganÄ±yla yola Ã§Ä±kan Renkli Paletler Grubu 15. sergilerini Recep YazÄ±cÄ±oÄŸlu KÃ¼ltÃ¼r Merkezi’nde sanatseverler ile buluÅŸturdu.

Ressam Firdevs PosacÄ± Ã¶nderliÄŸinde 2005 yÄ±lÄ±nda Ã¼Ã§ kiÅŸi ile baÅŸlayan veÂ 19 kiÅŸiye ulaÅŸan Renkli Paletler Grubu r enklerin bÃ¼yÃ¼sÃ¼ne gÃ¶nÃ¼l verenler olarak kendi atÃ¶lyelerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye devam ediyor.

BugÃ¼ne kadar bir Ã§ok karma sergisi aÃ§mÄ±ÅŸ olan grup, aÃ§tÄ±klarÄ± Karma Resim Sergisi’yle toplam 60 eseri sanatsever ile buluÅŸturdu.

Sergiye “SavaÅŸa HayÄ±r” temalÄ± eseriyle katÄ±lan Renkli Paletler Grubu Ã¶nderi Ressam Firdevs PosacÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã¶ncesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile ilgili olarak bilgiler verdi.

60 ESER SERGÄ°LENDÄ°

PosacÄ±; “

2005 yÄ±lÄ±ndan beri bir kaÃ§ bayanla baÅŸlayÄ±p bugÃ¼ne kadar 19 kiÅŸiye kadar ulaÅŸtÄ±k. Grubumuzun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Her yÄ±l sergi aÃ§Ä±yoruz. Hobi amaÃ§lÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sergiler ilgi gÃ¶rÃ¼nce yaÄŸlÄ± boya, sulu boya, kara kalem Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za da baÅŸladÄ±k ve devam ediyoruz. Renkli Paletler Grubu genelde yetiÅŸkinlerden oluÅŸuyor. AramÄ±zda daha Ã§ok saÄŸlÄ±kÃ§Ä±larÄ±mÄ±z var. DoktorlarÄ±mÄ±z, hemÅŸirilerimiz var. Renkli Paletler Grubu olarak 15. Karma Resim Sergimizde 60 eserimizi sergiliyoruz. Her Â katÄ±lÄ±mcÄ±mÄ±z 3 eserle katÄ±ldÄ±. Benim bir tek eserim var. Grup adÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in onlarÄ± Â yalnÄ±z bÄ±rakmamak adÄ±na benim tek resim Ã§alÄ±ÅŸmam var. SavaÅŸa hayÄ±r konulu, depremden sonra ki durumu anlatan bir Ã§alÄ±ÅŸmam var. AynÄ± Â zamanda Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã¶ÄŸrencimiz var aramÄ±zda.Â KuÅŸlarÄ±n resmini yapÄ±yor.Â Biz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± kendi aramÄ±zda aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z atÃ¶lyemizde yapmaya devam ediyoruz.Â Sergimiz 09 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar aÃ§Ä±k olacak, bÃ¼tÃ¼n sanatseverleri sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum.”Â