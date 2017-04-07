RAMAZANPAŞA ESNAFINDAN LOKMA HAYRI

Ramazanpaşa esnafı geleneksel hale getirdikleri lokma hayrını Ramazanpaşa Camii önünde tekrarladı.

Yıl içinde 3-4 kere imece usulü olarak lokma döktüren Ramazanpaşa esnafı Üç aylara girilmesi münasabetiyle tekrar lokma döktürdü.

Ramazanpaşa Camii önünde düzenlenen lokma hayrına Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahittin Çetindoğan, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Ramazanpaşa esnaflarından Muharrem Horasan yapılan hayır ile ilgili “Esnaflar olarak, üç aylarda 2000 kişilik lokma hayrını her sene imece usulü olarak yapıyoruz. Herkes gönlünden koptuğunca yardım ediyor. Bunu işler hayırlı olsun bereketli olsun diye yapıyoruz. Sonuçta Recep ayı bereket ayı, hep birlikteyiz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, inşallah daha güzel şeyler olsun. Bütün Ramazanpaşa esnafından Allah razı olsun.” dedi.