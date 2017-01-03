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03 Ocak 2017
Efeler, Yaşam

Pazarın tüm inekleri Esma Teyze’den soruluyor

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Aydın’da her hafta Cuma günleri sabah saatlerinde kurulan hayvan pazarında alınıp satılan tüm inekler Esma Teyze’nin kalite kontrolünden geçiyor. Kendisinin hiç ineği olmamasına rağmen cuma günleri kurulan pazara gelen ineklerin sütü de Esma Teyze’nin oluyor.
Aydın’da hayvan pazarı kuruldu kurulalı inek sağım işinin bir gelenek olduğunu ve yıllardır pazara gelen inekleri sağdığını belirten Esma Koşar, “Haftanın 6 günü gariban Cuma günleri ise geliri iyi kişilerden oluyoruz. Pazara çıkacak inekler akşamdan sağılmaz. Alıcı da ineği sütüyle görür. Alınıp satılan ya da Pazar bittikten sonra eve götürülecek inekler rahat yolculuk yapabilmesi için sağılması gerekir. Burada hem inek sağılırken huysuzluk yapıp yapmadığı kontrol edilir. Hem de sütün kalitesi görülür. Biz de hem ineklerin sağım ve süt kontrolünü yaparız hem de sağdığımız sütü satarak ekmeğimizi kazanırız” diyerek haftanın bir günü birkaç saatliğine onlarca hayvanı olduğunu söyledi.
Hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığı günümüzde para kazanmanın da aslında kolaylaştığını belirten Esma Koşar, “Bu işi yapabilmek için sabah erkenden kalkmak gerekiyor. Zaman zaman elimiz boş döndüğü oluyor ama, Allah bereket versin genelde nasibimiz bol oluyor” diye konuştu. (İHA)

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