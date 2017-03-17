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17 Mart 2017
Efeler, Güncel

Özakcan’ın ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ Mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ’18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Özakcan mesajında şu ifadelere yer verdi; “Ulu Önder Atatürk: ‘Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur’ diyerek, yaşlılarımıza verdiği önemi ifade etmiştir.
Yaşlılarımızı yılda 1 hafta hatırlamakla kalmayıp, Ulu Önder Atatürk’ün sözlerinde belirttiği gibi onlara saygı ve şefkatimizi her zaman göstermeliyiz. Yaşlılarımıza sahip çıkılmalı ve yaşlılarımızın mutluluğu için herkes elinden gelen katkıyı sağlamalıdır.
Onlara her zaman sevgi ve saygı göstermek Türk toplumunun geçmişten günümüze taşıdığı en önemli hasletlerinden biridir. Yaşlılarımız gerek aile yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacımız olmuştur.
Bu duygu ve düşüncelerle; tüm yaşlılarımızın haftasını kutlarken, yaşama sevinçlerinin hiç kaybolmaması dileğiyle, onlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

(İHA)

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