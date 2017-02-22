ÖZAKCAN’IN KAYINVALİDESİ DUALARLA UĞURLANDI

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın kayınvalidesi Kübra Uygun (82) son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın Efeler kent merkezinde bulunan Zafer Mahallesi’ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 3 çocuk annesi Kübra Uygun’un cenazesi Beycamii’nde kılınan öğle namazını müteakip Tellidede Mezarlığı’na defnedildi.
Cenazede saf tutan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, damadı Efeler Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş, Uygun ailesi ve Özakcan’ın torunu taziyeleri kabul etti.
Cenazeye; Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan Yıldırım, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Karakoz, Efeler İlçe Kaymakamı İzzettin Sevgili, Meclis Üyesi Barış Altıntaş, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, AKP Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Hakan Ülken, AYESOB Önceki Başkanı Hulusi Akşit, İlçe Belediye Başkanları, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, TES İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, AGC Başkanı Semra Şener, meslek odalarının başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.