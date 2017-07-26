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26 Temmuz 2017
Efeler, Güncel, Yaşam

ÖZAKCAN’IN ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın 90 yaşında yaşamını yitiren annesi Kamuran Özakcan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir Aydın’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Başkan Özakcan’ın annesi Kamuran Özakcan sevenlerinin  gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Efeler kent merkezinde bulunan Bey Camii avlusunda düzenlenen cenaze töreninde, Başkan Özakcan, eşi Gülay Özakcan ve çocukları taziyeleri kabul etti. Taziyeleri kabulü sırasında Başkan Özakcan’ın son derece duygusal anlar yaşadığı gözlendi.
Özakcan ailesini bu acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmazken, merhumeyi son yolculuğuna, cami bahçesine sığmayan büyük bir kalabalık uğurladı.  Ayrıca cenaze törenine çok sayıda çelenk gönderildi.
Cenaze törenine; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcıları Evrim Karakoz, Barış Altıntaş, Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, CHP Aydın eski milletvekili Fatih Atay, AYTO Başkanı Hakan Ülken, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP İl Başkanı Bayram İnci, CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, BİK Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, bazı kurum kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oda başkanları, iş ve siyaset dünyasının tanınan simaları, Özakcan ailesinin, eş, dost ve yakınları katıldı.
Özakcan’ın annesi Kamuran Özakcan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tellidede Mezarlığı’na defnedildi.
(GÜÇLÜ ÇEZİK-KUDRET CAN)

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