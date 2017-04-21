Özakcan’ın 23 Nisan mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Özakcan’ın mesajında “Bugün 97 yıl önce 23 Nisan 1920 de demokratik, laik ve bağımsız Türk Devletinin temellerinin atıldığı ve halkın kendi geleceğine kendisinin el koyduğu gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramınız kutlu ve mutlu olsun” dedi.

Büyük Önder Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan Türk çocuklarına dünyada örneği olmayan böylesine güzel, güçlü ve anlamlı bir bayram armağan edildiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuk bayramından öte ciddi öneminin olduğunu ifade ederek “Bu Bayram; Bağımsızlık ve İstiklaldir. Demokrasidir. Milli şuur ve milli mücadeledir. Bir milletin şahlanışı, dirilişidir. Bir devletin kurtuluşu ve yeniden kurulmasıdır. Büyük Atatürk diyor ki; ‘Türkler bütün medeni devletlerin dostudur’. İnancım odur ki, bugün dünya yeniden şekillenirken insanlığın insan haklarına dayalı evrensel değerlerine, hoşgörüye, dostluk ve barışa, yüksek yüce amaçlarına her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır” diyerek öğretmenlerin bu milletin geleceğini en iyi şekilde eğiteceğini öğrencilerin de bu ülkenin geleceğine sahip çıkacaklarına inandığını kaydetti. (İHA)