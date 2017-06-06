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06 Haziran 2017
Efeler, Eğitim

Özakcan’ı Duygulandıran Hediye

Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri Selin Cengil ve İpek Gökoğlan’ın Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı ziyaretleri sırasında Özakcan’a verdiği hediye duygulandırdı.
Gazipaşa Ortaokulu 6-P sınıfı öğrencileri Selin Cengil ve İpek Gökoğlan geçtiğimiz aylarda okullarındaki bir proje nedeniyle Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Özakcan’a çeşitli sorular yönelterek cevap alan öğrenciler Başkan Özakcan’a sürpriz yapmak istedi. Başkan Özakcan’ın eşi Gülay Özakcan’a ulaşan Cengil ve Gökoğlan, Özakcan’ın çocukluğuna ait bir fotoğrafı alarak projelerine dahil ettiler. Aydın protokolünden çeşitli isimlerin de yer aldığı proje sonunda öğrenciler, Özakcan’ın çocukluk fotoğrafı, başkanlık makamında çekilen fotoğraf ve özgeçmişinin yer aldığı bir tablo hazırladılar.
Hazırladıkları tabloyu Başkan Özakcan’a hediye etmek isteyen Selin Cengil ve İpek Gökoğlan tekrar Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti. Cengil ve Gökoğlan, Başkan Özakcan’a kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek yanlarında getirdikleri tabloyu Özakcan’a takdim ettiler. Öğrencilerin sürprizleri karşısında duygularına hakim olamayan Özakcan, “Öğrencilerimiz bir zamanın çocuklarının şimdinin milletvekilleri, valileri, müdürleri, belediye başkanları olduklarını hatırlatmak istemişler. Geçtiğimiz aylarda kendileri ile keyifli bir röportaj gerçekleştirmiştik. Eşim de fotoğrafı verdiğinden hiç bahsetmedi. Tabloda 1958 yılına ait fotoğrafımı görünce duygulandım. Beni eskilere, çok eskilere götürdüler. Öğrencilerimize güzel hediyelerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. (İHA)

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