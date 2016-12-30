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30 Aralık 2016
Efeler, Güncel

ÖZAKCAN’DAN YENİ YIL MESAJI

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T.C. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, Efeler halkının ve tüm dünyanın yeni yılını kutlayarak, “Yeni yılın ülkemiz ve tüm insanlığa daha fazla sağlık, huzur, dostluk, mutluluk, kardeşlik ve barış getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Özakcan’ın yeni yıl mesajı şöyle; “2017 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış, kardeşlik, mutluluk getirmesini, öncelikle ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunların çözümü için yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Ülkemizde yaşanan olumsuzluklara rağmen umudumuzu ve aydınlık gelecek günlere olan inancımızı yitirmemeliyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Vatanımızın her bir karış toprağında şehitlerimizin kanları ve analarının gözyaşları var. Bugün içerisinde bulunduğumuz koşullarda Cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkmak küçükten büyüğe herkesin görevidir. Önümüzde yepyeni bir yıl var. Efeler Belediyesi olarak hizmetlerimiz vatandaş odaklı, hedeflerimiz verimlilik olacaktır. İlçemiz açısından önümüzdeki yılda hizmetlerimiz sizlerin desteği ile artarak devam edecek. 2017 yılında da Efeler’i her yönüyle daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin daha yaşanılabilir ve modern olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi, bundan sonrada devam edecektir.{CAPTION}
Bu duygularla; yeni yılın ülkemiz ve tüm insanlığa daha fazla sağlık, huzur, dostluk, mutluluk, kardeşlik ve barış getirmesini diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde, huzurla yaşayacağımız, barış, kardeşlik duygularıyla uyanacağımız nice aydınlık sabahlara, yarınlarla, sevginin tüm dünyayı saracağına olan inancımla, tüm hemşehrilerimizin, mesai arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın yeni yılını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” (HABER MERKEZİ)

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