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13 Nisan 2017
Efeler, Güncel

ÖZAKCAN’DAN ŞEHİTLER HAFTASI MESAJI

14-20 Nisan Şehitler Haftası başladı.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 14 Nisan’da başlayan Şehitler Haftası nedeniyle de bir mesaj yayımladı.
Geçtiğimiz hafta da şehitlerin adını taşıyan parkların açılışlarını yapan Başkan Özakcan, 14 Nisan Şehitler Haftası’nın başlaması nedeniyle verdiği mesajda; “Vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak ve gelecek nesilleri vatan sevgisiyle yetiştirmek uğruna yaşamlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.” diye konuştu.
Başkan Özakcan, mesajında ayrıca şu duygu ve düşüncelere yer verdi;
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ YOLDA BULUNMADI, KOLAY KURULMADI”
“Cumhuriyetimiz yanmış, yıkılmış, paylaşılmış bir imparatorluğun küllerinden, tüm dünyaya örnek olan Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız ile kuruldu.
Türkiye Cumhuriyeti yolda bulunmadı, kolay kurulmadı. 250 bin şehidimizin yattığı Çanakkale’den İzmir’e uzanan o savaş güzergahı, yüz binlerce şehit kanının, babaların, anaların ve bacıların gözyaşları üzerine kuruldu. Buradaki şehitlerimizin kanları ile sulanmış, bu vatan topraklarımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluk ve görevidir. Geçmişte canımız pahasına nasıl bu ülkeyi kurmuş ve bugünlere getirmişsek bundan sonra da bu vatanı korumalı ve yüceltmeliyiz.
14 Nisan Şehitler Haftası’nda başta Başkumandanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, dün olduğu gibi bugün de vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak ve gelecek nesilleri vatan sevgisiyle yetiştirmek uğruna yaşamlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum.”
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Özakcan'dan 'Kütüphaneler Haftası' mesajı

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