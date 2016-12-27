Özakcan’dan Salı Pazarı’nı Ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Salı Pazarı’nı ziyaret ettiği esnafların sorunlarını dinleyerek yeni yıllarını kutladı.

Efeler Belediyesi’nin kurucu başkanı ve Efeler halkının ‘Mesut Abi’ nitelendirdiği Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, eşi Gülay Özakcan ile birlikte Salı Pazarı’nı ziyaret etti.

Her tezgaha tek tek uğrayıp, pazarcılara hayırlı işler dileyen Başkan Özakcan, esnafın yeni yıllarını da kutlamayı ihmal etmedi. Vatandaşlar tarafından da sık sık yolu kesilen Özakcan, halktan yoğun ilgi gördü.

Tüm dünyada barışın ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir yıl dileyen Başkan Özakcan, “Her sabah medyadan aldığımız şehit haberleri ile yüreğimiz yanıyor. Bombalı saldırılarda tek suçu sadece oradan geçmek olan sivil vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Umarız 2017 yılı başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya huzur, sağlık, barış, mutluluk getiren ve canların yanmadığı bir yıl olur. Tüm hemşehrilerimizin yeni yıllarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

“MESUT ABİ HEP YANIMIZDA”

Pazar esnaflarından İbrahim Demirci ise, “Başkanımız seçimden önce pazarımızı ziyaret ederek bizden destek beklediğini söylemişti. Biz de kendisine sonsuz güvendik ve inandık. Başkan seçilmesinin ardından ilk pazar ziyaretini yine Salı Pazarı’na yaptı. Aradan geçen 2 buçuk yılda yine bir çok kez ziyaret ederek hal hatır sordu ve hayırlı işler diledi. Mesut Abi şimdi yine yanımızda, yine bizimle beraber. Kendisini başarılı çalışmalarını beğeni ile takip ediyor, ziyaretleri için de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(HABER MERKEZİ)