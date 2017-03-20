ÖZAKCAN’DAN NEVRUZ KUTLAMASI

Efeler Belediye Başkanı 21 Mart Nevruz Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı. Efeler Belediye Başkanı 21 Mart Nevruz Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Özakcan mesajında; Nevruz’un Milli Kültürel değerlerimiz için özel anlamlar taşıdığını, büyük bir kucaklaşma olduğunu ifade etti ve şunları kaydetti;

“Gece ve gündüzün eşitlendiği 21 Mart; tüm doğanın uyanışı, baharın başladığı gün olarak Nevruz Bayramı adıyla kutlanır. Nevruz Bayramı, manevi kültür mirasımızın önemli bir rengidir ve nesilden nesillere aktarılarak günümüze kadar yaşattığımız önemli kültür değerlerimizden biridir. Yakılan Nevruz ateşiyle baharın gelişi kutlanırken; bu kutlamaların dostluğa, yeni bir uyanışa, bolluğa, barışa, kardeşliğe, sevgiye, mutluluğa vesile olmasına temenni ederek tüm halkımızın Nevruz Bayramı’nı kutlarım.”

(HABER MERKEZİ)