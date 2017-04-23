Özakcan’dan ‘Miraç Kandili’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özakcan’ın mesajında şu ifadeler yer aldı; “Kandil geceleri, milletimizin büyük önem verdiği, saygı duyduğu, ibadetle geçirdiği, hayır hasenatın arttığı, dua ile geçirilen, maneviyatın yükseldiği anlamlı gecelerdir. Mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandili’nin sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini, ülkemiz ve tüm insanlık alemine mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Bu duygularla; Aydın’lı hemşehrilerimizin ve İslam Alemi’nin Miraç Kandili’ni kutluyorum.” (İHA)