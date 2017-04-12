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12 Nisan 2017
Efeler

Özakcan’dan kursiyerlere tam not

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Fatih Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde bulunan Efeler Belediyesi Kültür Sanat evinde pasta çıraklık eğitimi alan kursiyerleri ziyaret etti.
Efeler Fatih Mahalle Muhtarlığı ve İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Pasta Çıraklık Kursu kursiyerlerini ziyaret ederek hazırlanan yiyeceklerin tadına bakan Başkan Özakcan,” Öncelikle vaktinizi ayırarak düzenlenen kurslara gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Bu tür kurslarla hobiler ve yeteneklerin geliştirilmesi ile kadınlarımız öğrendiklerini sahada uygulayarak ev ekonomisine de katkı sağlayabilecekler. Sizler, burada pasta, börek gibi hamur işlerini daha profesyonelce yapma şansı bularak kendinizi geliştirmede önemli bir adım atıyorsunuz. Belediye olarak 30 Mart 2014 den buyana Aydın’ın büyükşehir oluşu nedeniyle merkezde tek ilçe Efeler Belediyesi oluştu. 3 yıllık görev süresince çeşitli mahallelerimizde Kültür Sanat Evleri açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Talepler doğrultusunda bu kültür merkezlerimizde çeşitli kurslar düzenliyoruz ve düzenlemeye devam edeceğiz. Buradan her birinize Hayırlı günler, Hayırlı bir gelecek dilerim” ifadeleri kullanarak kursiyerleri tebrik etti. (İHA)

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